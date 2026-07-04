“Pensaba que lo iba a pasar muchísimo peor”: el cambio de María José Campanario tras actuar con Jesulín en Tu cara me suena

Antes de actuar en la primera semifinal de Tu cara me suena junto a su marido, María José Campanario nos confesaba que no creía que se atreviese a volver sola a Tu cara me suena a cantar. “Yo tengo un problema de ansiedad social que solo calma tener a mi marido cerca”, nos contaba.

Sin embargo, parece que debutar como Amistades Peligrosas ha calmado sus nervios y le ha hecho sentirse muy segura sobre el escenario. “Pensaba que lo iba a pasar muchísimo peor”, recalcaba tras su actuación.

“Hemos sacado una canción muy bonita adelante y la he disfrutado con mi mujer como nunca”, nos contaba muy satisfecho con el número Jesulín de Ubrique. ¡Escucha lo que nos ha contado la pareja en el vídeo de arriba!

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