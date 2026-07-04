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“Pensaba que lo iba a pasar muchísimo peor”: el cambio de María José Campanario tras actuar con Jesulín en Tu cara me suena

Aunque la mujer del concursante estaba muy nerviosa antes de actuar, se ha sentido muy segura con Jesulín sobre el escenario.

El cambio de María José Campario tras actuar con Jesulín en Tu cara me suena

“Pensaba que lo iba a pasar muchísimo peor”: el cambio de María José Campario tras actuar con Jesulín en Tu cara me suena

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Antes de actuar en la primera semifinal de Tu cara me suena junto a su marido, María José Campanario nos confesaba que no creía que se atreviese a volver sola a Tu cara me suena a cantar. “Yo tengo un problema de ansiedad social que solo calma tener a mi marido cerca”, nos contaba.

Sin embargo, parece que debutar como Amistades Peligrosas ha calmado sus nervios y le ha hecho sentirse muy segura sobre el escenario. “Pensaba que lo iba a pasar muchísimo peor”, recalcaba tras su actuación.

“Hemos sacado una canción muy bonita adelante y la he disfrutado con mi mujer como nunca”, nos contaba muy satisfecho con el número Jesulín de Ubrique. ¡Escucha lo que nos ha contado la pareja en el vídeo de arriba!

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