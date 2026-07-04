El ‘inesperado’ tartazo de Cristina Castaño a Àngel Llàcer en Tu cara me suena

Tras aguantar toda la gala esperando el momento adecuado para hacer uso de su tarta, Cristina Castaño se anima cuando Àngel Llàcer rebela que él también tiene una… ¡y pretende usarla!

El público incita a Cristina Castaño a lanzarle su tarta al presidente, y en un momento de tensión cara a cara, no duda en hacerlo. Àngel se queda paralizado, con su tarta en la mano, mientras todos huyen esperando lo peor.

Lolita es la primera en cruzarse en su camino, pero sus súplicas hacen efecto en el presidente y cambia de dirección hacia un nuevo objetivo… ¡el público!

Àngel descarga su venganza contra una chica del público a grito de: “¿Tú has dicho presidente?” Un ataque sorpresa que nadie se esperaba. ¡Revive este momento de la gala en el vídeo de arriba!

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