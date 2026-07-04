Luis Fonsi y Orozco buscan a sus semifinalistas en la segunda noche de Asaltos de La Voz Kids

Después de una primera noche de Asaltos cargada de emoción, llega el turno de Luis Fonsi y Antonio Orozco. Los dos coaches se enfrentan esta noche a una de las decisiones más importantes de la edición: elegir qué talent consigue el pase directo a la Semifinal y qué artistas tendrán que luchar por seguir en la competición desde la zona de peligro.

La presión será máxima. De los siete talents de cada equipo, solo uno logrará clasificarse directamente para la Semifinal. Otros tres pasarán a la zona de peligro y quedarán a la espera de que Ana Mena o Edurne usen su robo.

Después de completar sus Asaltos la semana pasada, ambas tendrán ahora la oportunidad de utilizar sus robos para incorporar a un nuevo talent a sus equipos. Un movimiento podrá cambiar su destino en La Voz Kids.

Con el nivel más alto que nunca y las plazas para la Semifinal cada vez más cerca, la segunda noche de Asaltos promete emociones fuertes, actuaciones inolvidables y decisiones que marcarán el futuro de La Voz Kids.

Así quedaron los equipos tras el primer Asalto de La Voz Kids

La primera noche de los Asaltos de La Voz Kids nos dejó el nombre de los primeros semifinalistas de la edición. Ana Mena y Edurne eligieron a Marco y Mía como los primeros talents en conseguir el pase directo a la Semifinal, después de unas actuaciones que emocionaron a coaches, asesores y público.

La gala también cambió por completo el rumbo de la competición gracias a los robos. Luis Fonsi incorporó a Triana a su equipo tras rescatarla de la zona de peligro, mientras que Antonio Orozco hizo lo propio con la banda Skabum.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas