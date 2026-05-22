La ‘bendición’ no le funciona a Cristóbal Soria: risas al verle copiar la técnica de David en el ¿Dónde Están?

Desde que David llegó a Pasapalabra, cada cuarteto de invitados que visita el concurso se lleva una auténtica sorpresa al verle jugar en el ¿Dónde Están?. Descubren su llamativa técnica y, además, lo bien que le funciona. Marta Poveda, Cristóbal Soria, Fernando Guillén Cuervo y Manuela Vellés son los últimos que han comprobado que el barcelonés es infalible.

Todos quieren conocer su secreto e, incluso, ha surgido el primer invitado que ha intentado imitarle. Cristóbal ha sorprendido a todos cuando, al llegarle el turno, se ha puesto a calcar los gestos con la mano de David. Sin embargo, sin éxito porque ha tropezado a la primera. Ya dijo el concursante que lo que él hace no es precisamente lo que recomienda porque es muy arriesgado.

Cristóbal ha provocado las risas con su imitación y después ha explicado en qué ha fallado. “Yo creía que era cuestión de dividir”, ha bromeado. ¡Dale al play!