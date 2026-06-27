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Las emotivas palabras de Leonor Lavado hacia J Kbello: "Fue un acto de generosidad grandísimo"

Leonor Lavado recibió los 3.000€ de J Kbello en la décima gala de Tu cara me suena. Un regalo que recibió entre lágrimas y que ahora ha recordado.

Las emotivas palabras de Leonor Lavado hacia J Kbello: "Fue un acto de generosidad grandísimo"

Las emotivas palabras de Leonor Lavado hacia J Kbello: "Fue un acto de generosidad grandísimo"

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Borja Tamayo
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El nivel de J Kbello en la decimotercera temporada de Tu cara me suena está por las nubes. Debido a ello, no es de extrañar que haya ganado ya varias galas y que decida ceder sus 3.000€ de premio a alguno de sus compañeros.

En la décima gala, la afortunada de recibir este cheque fue su amiga Leonor Lavado, a la que afirmó "admirar" y "querer". La concursante, por primera vez, tuvo la oportunidad de donar el dinero a la asociación que ella quisiera. Un momento inolvidable que vivió entre lágrimas.

"Me emocioné", nos ha contado Leonor tras este emotivo episodio: "¡Ostras! Que me he emocionado y llorado en la tele". Y es que, como bien ha revelado, "en la tele se ve de otra manera"; pero, sobre el escenario, los nervios a flor de piel y el precioso gesto de J Kbello hicieron que no pudiera contener las lágrimas.

"Fue un acto de generosidad grandísimo", continúa; agradeciendo así poder haber donado el premio a la asociación Disgenil, donde ayudan a las personas con discapacidad.

¡Dale play al vídeo de arriba y descubre las declaraciones completas de Leonor Lavado!

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