J Kbello y Lolita se reencuentran en Tu cara me suena: “Te echaba de menos”

J Kbello estuvo de invitado en la pasada edición de Tu cara me suena y con su interpretación de ‘Lose control’ enamoró a los miembros del jurado. Tanto, que todos pidieron que fuese concursante de esta edición… ¡y así es!

Después de abrir la gala por todo lo alto convertido en Daddy Yankee, J Kbello se ha mostrado emocionado y agradecido con Lolita: “Yo te echaba de menos y decía tengo que estar este año porque Lolita me lo dijo el pasado”.

Al escuchar esas palabras, Lolita no ha podido evitar levantarse a darle un abrazo al nuevo concursante para desearle suerte en esta nueva aventura. “Estamos para casarnos”, ha bromeado al colocarse de blanco a su lado. ¡Revive su reencuentro dándole la play al vídeo de arriba!