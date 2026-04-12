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Mejores momentos | Gala 1

J Kbello y Lolita se reencuentran en Tu cara me suena: “Te echaba de menos”

El cantante ha regresado concursante oficial después de haber cautivado al jurado en su visita el año pasado.

J Kbello y Lolita se reencuentran en Tu cara me suena: “Te echaba de menos”

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Patri Bea
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J Kbello estuvo de invitado en la pasada edición de Tu cara me suena y con su interpretación de ‘Lose control’ enamoró a los miembros del jurado. Tanto, que todos pidieron que fuese concursante de esta edición… ¡y así es!

Después de abrir la gala por todo lo alto convertido en Daddy Yankee, J Kbello se ha mostrado emocionado y agradecido con Lolita: “Yo te echaba de menos y decía tengo que estar este año porque Lolita me lo dijo el pasado”.

Al escuchar esas palabras, Lolita no ha podido evitar levantarse a darle un abrazo al nuevo concursante para desearle suerte en esta nueva aventura. “Estamos para casarnos”, ha bromeado al colocarse de blanco a su lado. ¡Revive su reencuentro dándole la play al vídeo de arriba!

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