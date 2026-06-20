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Mejores momentos | Gala 10

Jesulín planta cara a J Kbello y le hace “seguir al líder” sobre el escenario

Jesulín protagonizó la actuación más fiestera de la noche con ‘Sigue al líder (Follow the leader)’. Pero, no bastante con eso, quiso hacer subir a J Kbello al escenario para que su compañero intentara seguirle el ritmo.

Jesulín planta cara a J Kbello y le hace “seguir al líder” sobre el escenario

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Borja Tamayo
Publicado:

Jesulín de Ubrique sacó su vena más festiva en Tu cara me suena al ritmo de ‘Sigue al líder (Follow the leader)’ de S.B.S. Una imitación llena de ritmo que no solo ponía a prueba sus dotes para cantar, sino también su estado de forma. Ahora bien, lejos de conformarse con superar indemne la interpretación, plantó cara a su compañero J Kbello.

“Yo soy capaz de echarle un mano a mano al J”, comentaba junto a Manel Fuentes: “Pero nos ponemos aquí con el ‘Follow the leader’ y…”. J Kbello no dudó y subió de un salto al escenario para arrancar la carrera de lado a lado junto a Jesulín, quien sumó a tanta gente como le era posible.

Lolita, Àngel Llàcer, Chenoa, Flo, Leonor Lavado, Maria Parrado, Sole Giménez y Aníbal se apuntaron a la fiesta para “seguir al líder”. Sin embargo, el presentador tuvo que intervenir para poner orden: “No vamos a hacer ahora toda la canción”. Lo cual arrancó el aplauso del público y, por supuesto, los participantes en la actuación.

Jesulín ha vuelto a dejar claro que no le falta un ápice de sentido del humor, tampoco energía como para plantar cara al mismísimo J Kbello. ¡Dale play al vídeo de arriba y disfruta de este momentazo tantas veces como quieras!

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