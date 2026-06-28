Jesulín de Ubrique se declara chenoísta : “Tenía una cosa pendiente con ella”

Jesulín de Ubrique ha homenajeado a Pau Donés en la undécima gala de Tu cara me suena con el tema ‘Depende’ y ha sorprendido a todos dedicándole a Chenoa una parte de la canción.

El gaditano ha explicado que le ha querido cantar esa frase porque “tenía una cosa pendiente con ella”. “Yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño a Laura. Hemos coincidido en varias ocasiones y nos llevamos muy bien”, ha recalcado Jesulín.

Después de escuchar las palabras del concursante, Àngel Llàcer ha sacado algo en claro: “¡Jesulín es chenoísta!”. Esto ha provocado que Cristina Castaño se levante de su asiento para comprobar cuál de los dos conoce mejor la cantante. ¡Revive este divertido momento dándole la play al vídeo de arriba!

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