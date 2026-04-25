Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Gala 3 | Clasificación

¡Empate en lo alto de la clasificación! J Kbello y María Parrado comparten liderato tras la tercera gala

Sole Giménez ha conseguido escalar posiciones tras su victoria y los dos gaditanos han empatado a 60 puntos en lo alto del ranking.

¡Empate en lo alto de la clasificación! J Kbello y María Parrado comparten liderato tras la tercera gala

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Sole Giménez se ha llevado la victoria de la tercera gala de la edición gracias a su emotiva y mágica imitación de Édith Piaf. Gracias a ello, ha conseguido escalar dos puestos en la clasificación general y empata ahora en cuarta posición con Paula Koops a 53 puntos.

María Parrado y J Kbello, los ganadores de las dos primeras galas de esta decimotercera edición empatan ahora mismo en lo alto del ranking a 60 puntos y Cristina Castaño le sigue de cerca con 54.

Martín Savi se sitúa sexto en estos momentos con 50 puntos, le sigue Jesulín de Ubrique con 40, Aníbal Gómez con 35 y cierra la clasificación Leonor Lavado con 27. ¡Pero todavía queda mucha edición por delante!

Manel Fuentes en Tu cara me suena

"Cuidado con lo que va a decir": la segunda gala de Tu cara me suena arranca con una seria advertencia de Àngel Llàcer

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Aníbal Gómez y Manel Fuentes en Tu cara me suena

Así hemos vivido la tercera gala de Tu cara me suena 13

La emoción de Sole Giménez se roba el protagonismo en una gala llena de pompones y guiños al pasado

La emoción de Sole Giménez roba el protagonismo en una gala llena de pompones y guiños al pasado

Paula Koops cumplirá su sueño de ser Hannah Montana: ¡descubre todos los retos de la cuarta gala!

Paula Koops cumplirá su sueño de ser Hannah Montana: ¡descubre todos los retos de la cuarta gala!

¡Empate en lo alto de la clasificación! J Kbello y María Parrado comparten liderato tras la tercera gala
Gala 3 | Clasificación

¡Empate en lo alto de la clasificación! J Kbello y María Parrado comparten liderato tras la tercera gala

Sole Giménez gana la tercera gala de Tu cara me suena gracias a su imitación de Édith Piaf
Gala 3 | Ganadora

Sole Giménez gana la tercera gala de Tu cara me suena gracias a su imitación de Édith Piaf

Izan Llunas debuta en Tu cara me suena con ‘Sorry’ de Justin Bieber
Gala 3 | Actuación

Izan Llunas debuta en Tu cara me suena con ‘Sorry’ de Justin Bieber

El cantante ha visitado el programa para sorprendernos metiéndose en la piel de uno de mayores ídolos globales del pop.

Pura emoción: Sole Giménez conmueve como Édith Piaf con ‘Non, je ne regrette rien’
Gala 3 | Actuación

Pura emoción: Sole Giménez conmueve como Édith Piaf con ‘Non, je ne regrette rien’

La cantante ha tocado el corazón de los espectadores con una canción muy importante en la historia de este programa.

Dueto explosivo: María Parrado y Conchita llenan el plató de ritmo como J. Balvin y María Becerra

Dueto explosivo: María Parrado y Conchita llenan el plató de ritmo como J. Balvin y María Becerra

Jesulín de Ubrique saca su lado más emotivo como José Luis Perales con 'Un velero llamado libertad'

Jesulín de Ubrique saca su lado más emotivo como José Luis Perales con 'Un velero llamado libertad'

J Kbello viaja a los 90 con Locomía… ¡y monta un espectáculo con ‘Loco Vox’!

J Kbello viaja a los 90 con Locomía… ¡y monta un espectáculo con ‘Loco Vox’!

Publicidad