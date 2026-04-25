¡Empate en lo alto de la clasificación! J Kbello y María Parrado comparten liderato tras la tercera gala

Sole Giménez se ha llevado la victoria de la tercera gala de la edición gracias a su emotiva y mágica imitación de Édith Piaf. Gracias a ello, ha conseguido escalar dos puestos en la clasificación general y empata ahora en cuarta posición con Paula Koops a 53 puntos.

María Parrado y J Kbello, los ganadores de las dos primeras galas de esta decimotercera edición empatan ahora mismo en lo alto del ranking a 60 puntos y Cristina Castaño le sigue de cerca con 54.

Martín Savi se sitúa sexto en estos momentos con 50 puntos, le sigue Jesulín de Ubrique con 40, Aníbal Gómez con 35 y cierra la clasificación Leonor Lavado con 27. ¡Pero todavía queda mucha edición por delante!