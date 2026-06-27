A las 22.00 horas
Aníbal Gómez estira y calienta con tacones para convertirse en Samantha Fox el próximo viernes en Tu cara me suena
Aníbal Gómez ya se prepara para convertirse en Samantha Fox en Tu cara me suena. ¿Estás listo para ver cómo lo da todo?
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Tu cara me suena no para y el próximo viernes se avecina uno de los programas más divertidos de la temporada. Y es que Aníbal Gómez pretende subir algún puesto en la clasificación al ritmo de Samantha Fox.
Nadie dice que lo vaya a tener fácil. Sin embargo, ya está demostrando su compromiso con la actuación. Los preparativos con Àngel Llàcer así lo demuestran, donde el concursante calienta, estira y practica los pasos de baile más locos.
¿Ganas de verlo en acción? No te pierdas la decimosegunda gala de Tu cara me suena, el próximo viernes a las 22:00 horas en Antena 3.
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