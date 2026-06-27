Aníbal Gómez estira y calienta con tacones para convertirse en Samantha Fox el próximo viernes en Tu cara me suena

Tu cara me suena no para y el próximo viernes se avecina uno de los programas más divertidos de la temporada. Y es que Aníbal Gómez pretende subir algún puesto en la clasificación al ritmo de Samantha Fox.

Nadie dice que lo vaya a tener fácil. Sin embargo, ya está demostrando su compromiso con la actuación. Los preparativos con Àngel Llàcer así lo demuestran, donde el concursante calienta, estira y practica los pasos de baile más locos.

¿Ganas de verlo en acción? No te pierdas la decimosegunda gala de Tu cara me suena, el próximo viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

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