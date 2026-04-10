Leonor Lavado revoluciona Tu cara me suena con 'Lucas' al más puro estilo Raffaella Carrà

La reina de las imitaciones en las redes sociales no podía faltar en esta decimotercera edición de Tu cara me suena. Leonor Lavado llega con ganas de darlo todo al programa después de confesarnos que nunca ha cantado.

Para esta primera gala, el pulsador ha querido ‘regalarle’ a Leonor a una de las artistas que más veces se ha imitado en este programa: Raffaella Carrà. Eso puede ser un hándicap para ella porque hay varios exconcursantes con quien el jurado podría compararla.

Leonor ha iniciado su actuación con un pequeño discurso al más puro estilo Raffaella para comenzar a interpretar ‘Lucas’, una de las canciones más divertidas y atrevidas de la cantante italiana.

Leonor ha desprendido energía, desparpajo y sentido del humor en esta imitación y nos ha hecho reír con su expresividad y simpatía. ¡Menuda edición nos espera con ella! ¡Vuelve a disfrutar de su actuación dándole al play al vídeo de arriba!