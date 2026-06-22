El elenco de Tu cara me suena, muy emocionado con los mensajes de los fans: “Les abriría las puertas de mi casa”

Esta decimotercera edición nos está dejando grandes momentos e imitaciones y así nos lo han hecho saber los fans del programa semana a semana con sus comentarios en las diferentes redes sociales.

Ahora que se acerca la recta final, los concursantes de esta edición han querido lanzar un mensaje a los seguidores para agradecerles todo el apoyo que les han estado dando estos meses. "No sabéis lo bonito que es leer vuestros mensajes", apuntaba Cristina Castaño.

"Les invitaría a mi casa a comer una paella", ha confesado Aníbal Gómez, muy agradecido con todo el cariño recibido. Todos comparten una sensación similar y coinciden en que esos mensajes con una gran recompensa a todo su trabajo. ¡Escucha todo lo que han dicho en el vídeo de arriba!

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