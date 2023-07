Amigos que son un tesoro: los mejores duetos de 'Tu cara me suena 10'

Los concursantes de la décima temporada de 'Tu cara me suena 10' se han enfrentado a retos espectaculares y, en algunas ocasiones, lo han hecho acompañados. Se lo tienen que agradecer al pulsador con sus 'Trae un amigo' y 'Original y copia', que han permitido que sobre el escenario se hayan vividos duetos inolvidables, incluso algún trío histórico.

Andrea, entre Rosco y Famous

Andrea Guasch ha protagonizado dos duetos con los que ha dejado huella en 'Tu cara me suena'. El primero lo hizo imitando a una diva como Ariana Grande y con Famous como The Weeknd para cantar 'Save your tears'. ¡Incluso ganó esa gala por delante del Fran Sinatra de Jadel!

Sin embargo, su pareja más especial ha sido, por muchos motivos, Rosco: por actuar con su marido, por imitar a Chenoa y David Bisbal con la cantante mallorquina delante, y por interpretar un himno romántico como 'Escondidos'. ¡Hasta se montaorn un trío después!

Merche y su 'Quiero decirte' con Abraham Mateo

Merche ha tenido duetos de todos los estilos: desde el trap como Ptazeta junto a Juacko Music con 'Mami' hasta el sexy reguetón 'Criminal' como Natti Natasha con Ricardo Nkosi como Ozuna. Sin embargo, las fans enloquecieron con su dueto con Abraham Mateo. ¡Qué complicidad con 'Quiero decirte'!

Susi y el hilarante regreso de Silvia Abril

Susi Caramelo se lo ha pasado en grande pidiéndole 'Baila con el hula hoop' a Aníbal Gómez como Enrique y Ana, y fichando por Ladilla Rusa para cantar a 'KITT y los coches del pasado'. Sin embargo, con quien llenó el plató de lágrimas por lo que hizo reír fue Silvia Abril. Su 'Don't go breaking my heart' como Elton John y RuPaul es uno de los duetos más divertidos de la historia del programa.

El inolvidable trío de Agustín Jiménez como Perales

Silvia ha sido una de las exconcursantes que ha regresado al plató, aunque no la única. Agustín Jiménez ha recurrido a la siempre maravillosa Belinda Washington para imitar a Bertín Osborne y Massiel con 'El Noa Noa', y con Raúl Pérez hizo reír y llorar de emoción a la vez como Sergio Dalma y David Bustamante con 'Dos hombres y un destino'.

Sin embargo, el mayor esperpento del concursante fue un trío y, paradójicamente, no por su culpa sino por la de sus amigos: él hizo una de sus mejores imitaciones como José Luis Perales pero pidiendo 'Que canten los niños' le salieron Juanra Bonet y David Fernández bastante revoltosos.

Los 'Original y copia' de Miriam, Jadel, Alfred y Anne

Miriam Rodríguez puso sacar su lado más gamberro curiosamente con un cambio de sexo, aunque sobre todo fue por la compañía de Nil Moliner: ¡qué bien se lo pasaron cantando 'Libertad'! Este dueto tuvo como escenario una plata, al igual que el de Jadel con Álvaro de Luna, dos románticos haciendo un 'Juramento eterno de sal'.

El aire del sur le vino muy bien a Anne Igartiburu, que sacó su duende para calcar a María Peláe: su parecido, en todos los sentidos, fue asombroso cantando 'La niña'. Y como si hubiera un espejo en el plató, vimos a David Civera duplicado gracias a Alfred García: su 'Bye, bye' puso a bailar a todo el plató. El concursante, que también tuvo un dueto estilo 'High School Musical' con Marina Carmona, reconoció que cumplía un sueño con su ídolo.

Josie, una agenda de amigos con mucho rasé

Josie ha agotado su agenda de amigos candidatos a disfrutar de la experiencia de 'Tu cara me suena'. Primero, invitó a Natalia Ferviú y Valeria Ross para que le hicieran los coros como The Buggles con 'Video killed the radio star', y después encontró en Rasel a su Dani Martín para cantar 'Puede ser' como Amaia Montero.

La fantasía ha llegado en las últimas galas con dos invitadas de excepción. Convertido en Maluma, sedujo a una Supremme de Luxe estelar como Thalía con 'Desde esa noche'. Y la temperatura subió también con la visita de Gloria Trevi: el concursante imitó a Guaynaa para cantar juntos 'Nos volvimos locos'.

Sin duda, no hay quien se resista a la llamada de 'Tu cara me suena', y eso sin contar la participación que han tenido en esta edición otros grandes artistas para 'entrenar' a los concursantes. Gracias al 'Training VIP', Fernando Esteso estuvo en el plató recordando su actuación en el Festival de Benidorm, con Agustín emulándole con 'Soy un vividor'. Y Ana Torroja aconsejó a Anne cómo emocionar con el mítico 'Un año más'.

Grandes estrellas que se han sumado a las que ya han brillado en cada gala de 'Tu cara me suena 10', los propios concursantes. ¡Las puertas de este plató siempre están abiertas a estas grandes visitas!