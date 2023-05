Andrea Guasch y Famous, sublimes como Ariana Grande y The Weeknd con ‘Save your tears’

Una confirmación y un descubrimiento en ‘Tu cara me suena’. Lo que se ha confirmado es que Andrea Guasch es ya en sí misma una diva tras imitar de forma impecable a Ariana Grande. Y lo que se ha descubierto es que Famous es un gran candidato para participar en la próxima temporada. Él ha sido The Weeknd y los dos han hecho un delicioso dueto cantando ‘Save your tears’.

Andrea ha vuelto a demostrar que, a nivel vocal, no hay reto que se le resista. Más allá de su evidente talento innato, una imitación de este nivel sólo sale bien si tiene mucho estudio y aún más ensayo. Ariana es una artista prodigiosa y la concursante la ha emulado en cada giro, en cada agudo, en cada matiz.

Famous también ha estado brutal y el resultado ha sido un número a la altura de los mejores shows del mundo. Dos voces así en directo son un auténtico lujo, y nos lo ha brindado ‘Tu cara me suena’. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Otra de las actuaciones sorprendentes de la noche la ha protagonizado Josie. Ha hecho todo un homenaje a Galicia imitando a Andrés do Barro con ‘O tren’.

El concursante ha tenido que aprender gallego en tiempo récord pero ha conseguido hacer un numerazo. El jurado y el público se lo han reconocido.