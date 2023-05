Andrea Guasch, imparable: ni Frank Sinatra puede con su Ariana Grande

Jadel o, mejor dicho, Frank Sinatra ha hecho el mejor resumen de la Gala 7 de la décima temporada de 'Tu cara me suena': 'Come fly with me'. Ha invitado a volar... y eso han hecho todos los concursantes, aunque hay una que ya vive en las nubes. Se trata de Andrea Guasch, que ha vuelto a ganar, ¡y ya es tricampeona!

Su número como Ariana Grande con The Weeknd ha sido irresistible para el público. Ella ya ha demostrado que es una diva, tras brillar imitando a una tras otra. Además, ha contado con Famous en un dueto que ha sido de ensueño.

Andrea ha sido la favorita del público pero el del jurado ha sido Jadel. De hecho, le ha valorado con un nuevo e histórico pleno de 12 recompensando una imitación impecable. Él ha sido Fran Sinatra, él ha sido 'La Voz', él ha sido 'swing'.

Jadel sigue siendo el líder de la clasificación general y, con esta brillante actuación, se ha despegado de Miriam Rodríguez, muy sexy en esta gala como Tini. Seductor debería haber estado también Agustín Jiménez porque le tocaba meterse en el papel de Bertín Osborne. Del cantante le ha salido mejor su parte de picardía en un número que nos ha regalado el regreso de una exconsursante muy querida: Belinda Washington, que ha sido Massiel. Los dos han hecho un dueto delicioso con 'El Noa Noa'.

Por cierto, Andrea ha tenido un gesto de generosidad con una de sus compañeras: ¡con Susi Caramelo! Le ha cedido el premio, asegurando que tendría que haber ganado cuando imitó a uno de los teleñecos con el 'Mahna mahna'. Por sorpresa, ha terminado siendo la 'campeona' como Rigoberta Bandini y su eurovisivo 'Ay mamá'.

Hay una concursante que va en línea ascendente y se lo está reconociendo el jurado. Se trata de Anne Igartiburu, rompedora como Boy George con 'Karma Chamaleon'. Se nota que al fin la concursante está disfrutando de la experiencia, quizá siguiendo el ejemplo de Josie, al que esta vez le ha tocado como reto una canción en gallego. Lo suyo ha sido todo un homenaje a Galicia imitando a Andrés do Barro con 'O tren'.

Además, en cada gala, alguien tiene que enfrentarse a un cambio de sexo y en esta ocasión lo ha hecho Alfred García, que ha buscado respuestas como Annie Lennox preguntando 'Why'. Una vez más, ha demostrado que es uno de los concursantes más camaleónicos de esta edición.

La noche tenía que acabar con una actuación rompedora y de eso se ha encargado el invitado: Daniel Muriel ha sido Harry Styles. Disfrutando de una gran puesta en escena y de las extravagancias del artista, el actor ha hecho méritos para estar en la próxima edición de 'Tu cara me suena'.

Muchos se habrán dado cuenta de que ha faltado una concursante en esta gala. Efectivamente, Merche ha estado ausente por enfermedad, aunque estará la próxima semana retomando su reto como Isabel Pantoja. Será uno de los tantos alicientes que mantendrá la competición... ¡al rojo vivo!