La fantasía de Josie como The Buggles… ¡con dos coristas muy especiales!

Josie ha cumplido uno de los principales objetivos de su número en la cuarta gala de ‘Tu cara me suena 10’: no moverse durante toda su imitación de The Buggles. Con lo que a él le gusta moverse y otra vez ha tenido que permanecer estático en el escenario, más incluso que cuando hizo de Julio Iglesias. Como contraste, lo que ha conseguido es ponernos a todos a bailar con ‘Video killed the radio star’.

El concursante tenía que traerse a dos grandes amigas para esta actuación y ha contado con dos coristas de excepción: Natalia Ferviú y Valeria Ross. Pero, sin duda, el gran protagonista ha sido Josie porque ha conseguido una imitación sensacional, con mucha perfección en el plano vocal.