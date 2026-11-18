Un fallo en la identificación de dos pacientes en el Hospital Universitario de Salamanca ha terminado con un desenlace trágico: uno de ellos falleció y el otro sigue hospitalizado. Los dos ingresaron en estado grave y no podían comunicarse, una situación que favoreció que se produjera el error.

Ahora, se sabe que fue un error de las propias hijas de los pacientes lo que desembocó en el cambiazo de las pulseras identificatorias. Una de ellas no reconoció a su padre e informó al personal de que aquel no era su familiar, sino que era el paciente de enfrente, de edad y diagnóstico similar. "Las pulseras se pusieron correctamente desde el primer momento, pero la mujer pidió que se cambiaran", afirma Juan Carlos Hernández, director de Crónica de Salamanca.

El paciente con un pronóstico menos grave fue enviado a paliativos en Los Montalvos (Salamanca), mientras el más crítico continuó en el hospital Universitario y ninguna de sus hijas advirtió el cambio. Con el tiempo, una de las hijas vio unas cicatrices en la rodilla de su supuesto padre y alertó de que este no se había sometido a ninguna operación. Fue entonces cuando le dijeron que su padre estaba en el tanatorio.

Ahora, el Defensor del Paciente pide que se investigue de quién fue el error. ¿Por qué ningún familiar advirtió el error? ¿Qué grado de responsabilidad tiene el hospital?