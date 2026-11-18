Las cartas están sobre la mesa y los coaches no tienen capacidad de elección en estas Batallas Cruzadas. Lola Índigo, Melendi, Pablo López y Mika se han encargado de conformar el mejor equipo posible y en esta fase el público decide quién acompañará a Raúl, Irene, Manuela, José, Jhon, Adriana, Carlos y Aura en los Directos de La Voz 2026.

Como dicen Pablo y Lola, es justo que los espectadores presentes en el plató decidan puesto que es precisamente así como ellos han conseguido su labrar su reputada trayectoria. Cualquier artista consigue emprender una carrera gracias a los respetables oyentes que son quienes deciden la evolución de los cantantes.

Mika, por su parte, cree que este formato supone "una montaña rusa para todos" porque todo puede pasar. ¿Te atreverías a hacer tú pronóstico? ¡Te esperamos este viernes en las Batallas Cruzadas!