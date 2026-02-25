¿Error de principiante? La precipitación de Javier permite a Alejandro ganar El Rosco con 22 aciertos

Javier estaba dispuesto a afrontar su segundo cara a cara con Alejandro en El Rosco con la confianza de haber conseguido enviar a la Silla Azul a su rival en su primer intento por hacerse con el bote.

Sin embargo, desde su primer turno se preveía que este duelo iba a ser diferente. El recién llegado ha comenzado con una gran tirada que ha terminado culminando con un error tempranero que le daba a su contrincante la ventaja de saber que lo único que tenía que hacer era no fallar.

Alejandro, tras ver un segundo lapsus de su rival, ha caminado por El Rosco con pies de plomo. Javier, obligado a arriesgar ha fallado una tercera letra dejando vía libre al concursante del equipo azul para lanzarse a por el bote.

Finalmente, 22 aciertos le han bastado a Alejandro para hacerse con la victoria y esquivar la Silla Azul en un Rosco más trabado de lo que esperaban. ¡Dale a play para revivir este momento!