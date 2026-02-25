Antena3
¿Error de principiante? La precipitación de Javier permite a Alejandro ganar El Rosco con 22 aciertos

El concursante ha acusado su falta de experiencia y se ha sentenciado con tres ‘errores no forzados’.

Javier estaba dispuesto a afrontar su segundo cara a cara con Alejandro en El Rosco con la confianza de haber conseguido enviar a la Silla Azul a su rival en su primer intento por hacerse con el bote.

Sin embargo, desde su primer turno se preveía que este duelo iba a ser diferente. El recién llegado ha comenzado con una gran tirada que ha terminado culminando con un error tempranero que le daba a su contrincante la ventaja de saber que lo único que tenía que hacer era no fallar.

Alejandro, tras ver un segundo lapsus de su rival, ha caminado por El Rosco con pies de plomo. Javier, obligado a arriesgar ha fallado una tercera letra dejando vía libre al concursante del equipo azul para lanzarse a por el bote.

Finalmente, 22 aciertos le han bastado a Alejandro para hacerse con la victoria y esquivar la Silla Azul en un Rosco más trabado de lo que esperaban. ¡Dale a play para revivir este momento!

¿Error de principiante? La precipitación de Javier permite a Alejandro ganar El Rosco con 22 aciertos

Última hora

Fallece Antonio Tejero el día que se desclasifican los archivos del 23-F

Virginia Torrecilla
Entrevista

Virginia Torrecilla relata los dos golpes más duros de su vida: "Tras superar un cáncer, pensé que perdía a mi madre"

A sus 25 años, pasó de ser capitana de la Selección Española, a enfrentarse a una de las batallas más duras de su vida: el cáncer. Fue precisamente el fútbol el que le salvó la vida, aunque pronto vendría un segundo revés que le enseñaría a valorar cada segundo como si fuera el último.

Portavoz
Hablamos con él

Portavoz de la familia del menor de 5 años que se precipitó al vacío durante una boda: "Está bastante grave"

Un niño de 5 años está ingresado en la UCI tras precipitarse desde una altura de 10 metros en un hotel. Todo ocurría durante una boda y las primeras hipótesis descartan indicios de criminalidad.

Sonsoles Ónega

La emoción de Sonsoles Ónega durante la presentación de su nuevo libro: "Tengo todo el rato ganas de llorar"

Marisa Porcel

Hablamos con el propietario de la casa que la hija de Marisa Porcel se niega a abandonar: "No esperábamos estas artimañas"

Carmen Costa

Abogada de la nueva denunciante de Íñigo Errejón: "Ella está muy nerviosa y quiere mantener el anonimato"

