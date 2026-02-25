Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 4

“Yo me quiero ir de verdad”: la angustia de Salma al descubrir que puede haber un megaterremoto en Japón

Daniela le cuenta a su familia lo que ha leído sobre un posible terremoto y tsunami en Japón en dos días. Una información que pone nerviosas a su madre y a su hermana Salma.

“Yo me quiero ir de verdad”: la angustia de Salma al descubrir que puede haber un megaterremoto en Japón

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Al entrar en el nuevo hotel, Salma le lee a su familia las instrucciones a seguir en caso de que hubiera un terremoto. Unas instrucciones que su hermana Daniela ha ampliado sobre una información que ha leído.

“Es posible que haya un tsunami y un megaterremoto en dos días” les ha explicado Daniela a sus padres y a su hermana.

Una noticia que ha puesto nerviosa a Salma, “Yo me quiero ir” ha dicho la pequeña al ver el peligro que les acecha. Su madre tampoco está segura de seguir su aventura en Japón. ¿Conseguirán seguir su aventura en Japón?

Salma se sincera sobre cómo le gustan los chicos

VÍDEO INÉDITO: Salma se sincera sobre cómo le gustan los chicos: “No voy a estar con un rubio”

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

La propuesta de Susana Saborido sobre la ceremonia del té

La propuesta de Susana Saborido sobre la ceremonia del té: “Lo tenemos que hacer todos los días a las seis de la mañana”

“Llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema”: la indignación de Susana Saborido por el juego de Daniela y Salma

“Llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema”: la indignación de Susana Saborido por el juego de Daniela y Salma

Joaquín triunfa tras recibir la masterclass de sushi: “Cuando yo hago cualquier cosa, le doy un toque”

Joaquín triunfa tras recibir la masterclass de sushi: “Cuando yo hago cualquier cosa, le doy un toque”

“Yo me quiero ir de verdad”: la angustia de Salma al descubrir que puede haber un megaterremoto en Japón
Mejores momentos | Programa 4

“Yo me quiero ir de verdad”: la angustia de Salma al descubrir que puede haber un megaterremoto en Japón

Daniela se sincera con Joaquín y Susana: “Yo me quiero independizar ya”
Mejores momentos | Programa 4

Daniela se sincera con Joaquín y Susana: “Yo me quiero independizar ya”

“Me ha mordido con malaje”: la estresante experiencia de Susana Saborido con los ciervos sagrados
Mejores momentos | Programa 4

“Me ha mordido con malaje”: la estresante experiencia de Susana Saborido con los ciervos sagrados

Daniela ha tenido que huir de los ciervos tras comprar unas galletas para los animales y Salma ha confesado que estaba pasando miedo real con los ciervos sagrados. Los traviesos animales han puesto en un aprieto a la familia Sánchez Saborido.

Vuelve a ver la entrevista completa a Sandra Golpe en El Hormiguero
Mágica

Vuelve a ver la entrevista completa a Sandra Golpe en El Hormiguero

La periodista ha celebrado el liderazgo de su informativo por todo lo alto en una noche inolvidable.

El Monaguillo

El Monaguillo convierte el plató de El Hormiguero en un escaparate de tecnología japonesa

¡Ver para creer! Maykon Replay, el 'hombre robot', asombra a Sandra Golpe en El Hormiguero

¡Ver para creer! Maykon Replay, el 'hombre robot', asombra a Sandra Golpe en El Hormiguero

Los mejores temas al volante de Sandra Golpe y Pablo Motos: "Yo también tengo mi seriedad y mi credibilidad"

Sandra Golpe y Pablo Motos sorprenden con sus mejores temas musicales al volante: "Yo también tengo mi seriedad y mi credibilidad"

Publicidad