“Yo me quiero ir de verdad”: la angustia de Salma al descubrir que puede haber un megaterremoto en Japón

Al entrar en el nuevo hotel, Salma le lee a su familia las instrucciones a seguir en caso de que hubiera un terremoto. Unas instrucciones que su hermana Daniela ha ampliado sobre una información que ha leído.

“Es posible que haya un tsunami y un megaterremoto en dos días” les ha explicado Daniela a sus padres y a su hermana.

Una noticia que ha puesto nerviosa a Salma, “Yo me quiero ir” ha dicho la pequeña al ver el peligro que les acecha. Su madre tampoco está segura de seguir su aventura en Japón. ¿Conseguirán seguir su aventura en Japón?