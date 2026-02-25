Mejores momentos | Programa 4
“Yo me quiero ir de verdad”: la angustia de Salma al descubrir que puede haber un megaterremoto en Japón
Daniela le cuenta a su familia lo que ha leído sobre un posible terremoto y tsunami en Japón en dos días. Una información que pone nerviosas a su madre y a su hermana Salma.
Al entrar en el nuevo hotel, Salma le lee a su familia las instrucciones a seguir en caso de que hubiera un terremoto. Unas instrucciones que su hermana Daniela ha ampliado sobre una información que ha leído.
“Es posible que haya un tsunami y un megaterremoto en dos días” les ha explicado Daniela a sus padres y a su hermana.
Una noticia que ha puesto nerviosa a Salma, “Yo me quiero ir” ha dicho la pequeña al ver el peligro que les acecha. Su madre tampoco está segura de seguir su aventura en Japón. ¿Conseguirán seguir su aventura en Japón?
