Vuelve a ver la entrevista completa a Sandra Golpe en El Hormiguero

La periodista ha celebrado el liderazgo de su informativo por todo lo alto en una noche inolvidable.

La periodista ha celebrado el liderazgo de su informativo por todo lo alto en una noche inolvidable.

La presencia de Sandra Golpe en El Hormiguero ha dejado una entrevista elegante y reflexiva. La comunicadora ha hablado sobre su carrera, la actualidad y el papel del periodismo en una conversación llena de cercanía.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre la elección de temas para su informativo. La presentadora, además de contar cuáles son los criterios editoriales, ha comentado entre risas la 'rabia' que le da cuando una información sale más tarde y "le toca a Vicente Vallés".

Sandra Golpe

Tras esto, Pablo Motos ha querido repasar algunas de las anécdotas más divertidas que ha vivido como periodista. Sandra ha recordado cómo vivió el día en el que conectaron con ella cuando estaba enviada a Nueva York pero ella no lo sabía.

Además, el presentador también le ha pedido a la periodista que analizase la convulsa actualidad política española. La periodista ha afirmado que "vivimos en una situación de incertidumbre" y ha revelado cómo de complicado es elegir las noticias que se dan en sus informativos.

Daniela ha tenido que huir de los ciervos tras comprar unas galletas para los animales y Salma ha confesado que estaba pasando miedo real con los ciervos sagrados. Los traviesos animales han puesto en un aprieto a la familia Sánchez Saborido.

