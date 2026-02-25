Vuelve a ver la entrevista completa a Sandra Golpe en El Hormiguero

La presencia de Sandra Golpe en El Hormiguero ha dejado una entrevista elegante y reflexiva. La comunicadora ha hablado sobre su carrera, la actualidad y el papel del periodismo en una conversación llena de cercanía.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre la elección de temas para su informativo. La presentadora, además de contar cuáles son los criterios editoriales, ha comentado entre risas la 'rabia' que le da cuando una información sale más tarde y "le toca a Vicente Vallés".

Tras esto, Pablo Motos ha querido repasar algunas de las anécdotas más divertidas que ha vivido como periodista. Sandra ha recordado cómo vivió el día en el que conectaron con ella cuando estaba enviada a Nueva York pero ella no lo sabía.

Además, el presentador también le ha pedido a la periodista que analizase la convulsa actualidad política española. La periodista ha afirmado que "vivimos en una situación de incertidumbre" y ha revelado cómo de complicado es elegir las noticias que se dan en sus informativos.