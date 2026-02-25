En El Hormiguero
"Vivimos en un estado de incertidumbre": Sandra Golpe analiza la actualidad política
La periodista ha dado su punto de vista sobre la actualidad política que atraviesa España.
Publicidad
Sandra Golpe ha visitado El Hormiguero para compartir su experiencia al frente de los informativos y su visión de la actualidad. La periodista ha protagonizado una conversación cercana, marcada por el rigor y la claridad.
En este momento, Pablo Motos ha querido conocer su punto de vista personal sobre la política española. "No da tiempo a enfadarse", le ha dicho el presentador hablando sobre la gran cantidad de noticias que afloran últimamente.
Sandra ha afirmado que "vivimos en un estado de incertidumbre" constante: "Cada semana pasa algo, y si no pasa nada es como raro", ha comentado la periodista asegurando que lo más complicado de su profesión es tener el criterio suficiente para saber qué noticia priorizar. ¡Imperdible!
Publicidad