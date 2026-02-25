Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 25 de febrero

El ‘Corazón de cristal’ de Nico Rodríguez le brinda la victoria en La Pista ante Laura Matamoros

El colaborador de El Chiringuito de Jugones se ha despedido de Pasapalabra por todo lo alto.

3-Corazón

Nico Rodríguez consigue la victoria ante Laura Matamoros

Publicidad

Nico Rodríguez y Laura Matamoros se enfrentaban, por tercera y última vez, en La Pista. Ambos querían cerrar su paso por el programa con un buen sabor de boca y llevarse el libro de Pasapalabra, pero sabían que debían acertar la canción a la primera después de ver la increíble gesta de David Amor.

2-Agónico

David Amor, a punto de resolver el ¿Dónde Están?

Sin embargo, ninguno de los dos invitados ha aprovechado la oportunidad de poder llevarse el premio. Aunque ella supiese el ritmo, no ha conseguido sacar el título y ambos parecían muy perdidos.

Ni dándoles el título en español han sido capaces de resolver hasta que Nico, jugando ya por sumar un único segundo para su equipo, ha dado con la tecla. ¡Dale a play para ver este momentazo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

3-Corazón

El ‘Corazón de cristal’ de Nico Rodríguez le brinda la victoria en La Pista ante Laura Matamoros

2-Agónico

David Amor, a punto de resolver un ¿Dónde Están? agónico: “Qué poquito ha faltado”

1-Gasolina

“¿Hay algún médico en la sala”: la ‘Gasolina’ enciende a David Amor y lo da todo en La Pista

Antonio Tejero
Última hora

Fallece Antonio Tejero el día que se desclasifican los archivos del 23-F

Virginia Torrecilla
Entrevista

Virginia Torrecilla relata los dos golpes más duros de su vida: "Tras superar un cáncer, pensé que perdía a mi madre"

Portavoz
Hablamos con él

Portavoz de la familia del menor de 5 años que se precipitó al vacío durante una boda: "Está bastante grave"

Un niño de 5 años está ingresado en la UCI tras precipitarse desde una altura de 10 metros en un hotel. Todo ocurría durante una boda y las primeras hipótesis descartan indicios de criminalidad.

Sonsoles Ónega
Desde dentro

La emoción de Sonsoles Ónega durante la presentación de su nuevo libro: "Tengo todo el rato ganas de llorar"

El nuevo libro de Sonsoles Ónega ya está en todas las librerías y no hemos querido perdernos el evento de presentación. ¡Descubre cómo se ha vivido, desde dentro!

Marisa Porcel

Hablamos con el propietario de la casa que la hija de Marisa Porcel se niega a abandonar: "No esperábamos estas artimañas"

Carmen Costa

Abogada de la nueva denunciante de Íñigo Errejón: "Ella está muy nerviosa y quiere mantener el anonimato"

Trauma MÁS

"Noto un agujero en la pierna, sangro mucho, tengo mucho miedo": La hipnosis regresiva, una terapia para traumas del pasado

Publicidad