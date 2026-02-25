El ‘Corazón de cristal’ de Nico Rodríguez le brinda la victoria en La Pista ante Laura Matamoros

Nico Rodríguez y Laura Matamoros se enfrentaban, por tercera y última vez, en La Pista. Ambos querían cerrar su paso por el programa con un buen sabor de boca y llevarse el libro de Pasapalabra, pero sabían que debían acertar la canción a la primera después de ver la increíble gesta de David Amor.

Sin embargo, ninguno de los dos invitados ha aprovechado la oportunidad de poder llevarse el premio. Aunque ella supiese el ritmo, no ha conseguido sacar el título y ambos parecían muy perdidos.

Ni dándoles el título en español han sido capaces de resolver hasta que Nico, jugando ya por sumar un único segundo para su equipo, ha dado con la tecla. ¡Dale a play para ver este momentazo!