“Me ha mordido con malaje”: la estresante experiencia de Susana Saborido con los ciervos sagrados

En Nara, la familia ha leído las claves para formalizar su encuentro con los ciervos sagrados. A la espera de una reverencia de los animales, Susana Saborido ha comenzado esta aventura disfrutando de este lugar de paz.

Pero la tranquilidad ha llegado a su fin cuando la familia ha decidido comprar unas galletas para los animales. Daniela ha comenzado a ser perseguida por los ciervos mientras Salma ha asegurado “estar pasando miedo”.

“Este me va a meter el cuerno por el ojete” ha dicho Joaquín cuando los ciervos sagrados han comenzado a seguirle a él pensando que llevaba comida.

Susana Saborido ha llegado a recibir un mordisco del animal en pleno paseo por el parque.

Así han vivido el encuentro con los traviesos ciervos sagrados en Nara la familia Sánchez Saborido.