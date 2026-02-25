Mejores momentos | Programa 4
“Me ha mordido con malaje”: la estresante experiencia de Susana Saborido con los ciervos sagrados
Daniela ha tenido que huir de los ciervos tras comprar unas galletas para los animales y Salma ha confesado que estaba pasando miedo real con los ciervos sagrados. Los traviesos animales han puesto en un aprieto a la familia Sánchez Saborido.
En Nara, la familia ha leído las claves para formalizar su encuentro con los ciervos sagrados. A la espera de una reverencia de los animales, Susana Saborido ha comenzado esta aventura disfrutando de este lugar de paz.
Pero la tranquilidad ha llegado a su fin cuando la familia ha decidido comprar unas galletas para los animales. Daniela ha comenzado a ser perseguida por los ciervos mientras Salma ha asegurado “estar pasando miedo”.
“Este me va a meter el cuerno por el ojete” ha dicho Joaquín cuando los ciervos sagrados han comenzado a seguirle a él pensando que llevaba comida.
Susana Saborido ha llegado a recibir un mordisco del animal en pleno paseo por el parque.
Así han vivido el encuentro con los traviesos ciervos sagrados en Nara la familia Sánchez Saborido.
