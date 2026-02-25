Antena3
Mejores momentos | Programa 4

“Me ha mordido con malaje”: la estresante experiencia de Susana Saborido con los ciervos sagrados

Daniela ha tenido que huir de los ciervos tras comprar unas galletas para los animales y Salma ha confesado que estaba pasando miedo real con los ciervos sagrados. Los traviesos animales han puesto en un aprieto a la familia Sánchez Saborido.

Carmen Pardo
Publicado:

En Nara, la familia ha leído las claves para formalizar su encuentro con los ciervos sagrados. A la espera de una reverencia de los animales, Susana Saborido ha comenzado esta aventura disfrutando de este lugar de paz.

Joaquín y su familia se encuentran con los ciervos sagrados: “Cuando llegamos era un lugar de paz”

Pero la tranquilidad ha llegado a su fin cuando la familia ha decidido comprar unas galletas para los animales. Daniela ha comenzado a ser perseguida por los ciervos mientras Salma ha asegurado “estar pasando miedo”.

“Este me va a meter el cuerno por el ojete” ha dicho Joaquín cuando los ciervos sagrados han comenzado a seguirle a él pensando que llevaba comida.

Susana Saborido ha llegado a recibir un mordisco del animal en pleno paseo por el parque.

Así han vivido el encuentro con los traviesos ciervos sagrados en Nara la familia Sánchez Saborido.

Joaquín disfruta al probar los dorayakis: “Está bueno”

VÍDEO INÉDITO: Joaquín disfruta al probar los dorayakis: “Está bueno”

La propuesta de Susana Saborido sobre la ceremonia del té

La propuesta de Susana Saborido sobre la ceremonia del té: “Lo tenemos que hacer todos los días a las seis de la mañana”

“Llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema”: la indignación de Susana Saborido por el juego de Daniela y Salma

“Llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema”: la indignación de Susana Saborido por el juego de Daniela y Salma

Joaquín triunfa tras recibir la masterclass de sushi: “Cuando yo hago cualquier cosa, le doy un toque”

Joaquín triunfa tras recibir la masterclass de sushi: “Cuando yo hago cualquier cosa, le doy un toque”

“Yo me quiero ir de verdad”: la angustia de Salma al descubrir que puede haber un megaterremoto en Japón
Daniela se sincera con Joaquín y Susana: “Yo me quiero independizar ya”
Daniela se sincera con Joaquín y Susana: “Yo me quiero independizar ya”

