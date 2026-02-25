Daniela se sincera con Joaquín y Susana: “Yo me quiero independizar ya”

Daniela Sánchez ha asegurado que viviría antes en Estados Unidos que, en Japón, aunque la hija mayor de Joaquín se siente preparada para vivir en cualquier lugar del mundo.

“Yo me quiero independizar ya” les dice su primogénita a Joaquín y Susana. Una revelación que mientras Joaquín la apoya, Susana Saborido no está muy conforme con que su hija se vaya de su casa.

“Porque no me dejas irme seis meses al piso del centro sola” le dice la hija mayor a Susana. Su madre no está muy conforme con que Daniela se vaya a vivir sola. Un momento en el que Salma ha asegurado que se quiere ir a vivir a Madrid.

“¿Qué hacemos tú y yo solos todos los días?” le dice Susana Saborido a Joaquín. Una pregunta ante la que sus hijas tienen las respuestas. Descubre su charla sobre la independencia en la caravana.