David Amor, a punto de resolver un ¿Dónde Están? agónico: “Qué poquito ha faltado”

El panel del ¿Dónde Están? es una de las pruebas más complicadas de Pasapalabra. Los jugadores deben tener una memoria muy agudizada y no dejarse influir por los nervios que provoca el cronómetro.

Esta vez, para el equipo naranja la presión era aún mayor, porque sus rivales habían conseguido resolver el panel por completo y, de no hacerlo ellos, se verían con 20 segundos menos de cara a El Rosco.

Pese a que todos parecían estar espesos con la prueba, David Amor se ha concentrado y ha estado a punto de completarlo, pero ha fallado cuando tan solo le quedaba una palabra para desencallar la situación. “Qué poquito ha faltado”, ha exclamado Roberto Leal al ver que no lo han logrado. ¡Así ha sido!