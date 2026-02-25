Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Impresionante

¡Ver para creer! Maykon Replay, el 'hombre robot', asombra a Sandra Golpe en El Hormiguero

El equipo de ciencia ha conseguido traer al plató a un brasileño capaz de bailar como un androide.

¡Ver para creer! Maykon Replay, el 'hombre robot', asombra a Sandra Golpe en El Hormiguero

Publicidad

Sandra Golpe ha pisado el plató de El Hormiguero mostrando su faceta más cercana fuera del informativo. La periodista ha compartido anécdotas profesionales y personales en una charla serena y muy interesante.

Para poner el broche de oro a su visita, Pablo Motos ha dado entrada a Marron, que ha llegado acompañado de Maykon Replay, el 'hombre robot'. El brasileño es capaz de bailar y moverse como un auténtico androide.

Tras conocer cómo practica y de qué manera comenzó, el bailarín y cómico ha hecho una demostración de su increíble talento dejando a todos boquiabiertos. ¡Dale a play para ver este momentazo!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

El ataque de risa de Joaquín al ver a Susana vestida de geisha: “¡Estás horrorosa!”

El ataque de risa de Joaquín al ver a Susana vestida de geisha: “¡Estás horrorosa!”

La propuesta de Susana Saborido sobre la ceremonia del té

La propuesta de Susana Saborido sobre la ceremonia del té: “Lo tenemos que hacer todos los días a las seis de la mañana”

“Llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema”: la indignación de Susana Saborido por el juego de Daniela y Salma

“Llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema”: la indignación de Susana Saborido por el juego de Daniela y Salma

Joaquín triunfa tras recibir la masterclass de sushi: “Cuando yo hago cualquier cosa, le doy un toque”
Mejores momentos | Programa 4

Joaquín triunfa tras recibir la masterclass de sushi: “Cuando yo hago cualquier cosa, le doy un toque”

“Yo me quiero ir de verdad”: la angustia de Salma al descubrir que puede haber un megaterremoto en Japón
Mejores momentos | Programa 4

“Yo me quiero ir de verdad”: la angustia de Salma al descubrir que puede haber un megaterremoto en Japón

Daniela se sincera con Joaquín y Susana: “Yo me quiero independizar ya”
Mejores momentos | Programa 4

Daniela se sincera con Joaquín y Susana: “Yo me quiero independizar ya”

Joaquín y su familia cogen la autocaravana para dirigirse hacía Kioto. Durante el trayecto, Daniela ha decidido darles los motivos a sus padres por los que les gustaría probar a vivir fuera de casa.

“Me ha mordido con malaje”: la estresante experiencia de Susana Saborido con los ciervos sagrados
Mejores momentos | Programa 4

“Me ha mordido con malaje”: la estresante experiencia de Susana Saborido con los ciervos sagrados

Daniela ha tenido que huir de los ciervos tras comprar unas galletas para los animales y Salma ha confesado que estaba pasando miedo real con los ciervos sagrados. Los traviesos animales han puesto en un aprieto a la familia Sánchez Saborido.

Vuelve a ver la entrevista completa a Sandra Golpe en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Sandra Golpe en El Hormiguero

El Monaguillo

El Monaguillo convierte el plató de El Hormiguero en un escaparate de tecnología japonesa

¡Ver para creer! Maykon Replay, el 'hombre robot', asombra a Sandra Golpe en El Hormiguero

¡Ver para creer! Maykon Replay, el 'hombre robot', asombra a Sandra Golpe en El Hormiguero

Publicidad