Impresionante
¡Ver para creer! Maykon Replay, el 'hombre robot', asombra a Sandra Golpe en El Hormiguero
El equipo de ciencia ha conseguido traer al plató a un brasileño capaz de bailar como un androide.
Sandra Golpe ha pisado el plató de El Hormiguero mostrando su faceta más cercana fuera del informativo. La periodista ha compartido anécdotas profesionales y personales en una charla serena y muy interesante.
Para poner el broche de oro a su visita, Pablo Motos ha dado entrada a Marron, que ha llegado acompañado de Maykon Replay, el 'hombre robot'. El brasileño es capaz de bailar y moverse como un auténtico androide.
Tras conocer cómo practica y de qué manera comenzó, el bailarín y cómico ha hecho una demostración de su increíble talento dejando a todos boquiabiertos. ¡Dale a play para ver este momentazo!
