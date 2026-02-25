El Monaguillo convierte el plató de El Hormiguero en un escaparate de tecnología japonesa

La visita de Sandra Golpe a El Hormiguero tuvo su dosis de humor gracias a El Monaguillo, que llegó cargado con algunos de los objetos más sorprendentes traídos directamente desde Japón.

El colaborador presentó una selección de inventos tan curiosos como inesperados. Entre ellos, destacó los espráis más potentes de Japón, cuya eficacia no dudó en demostrar en pleno plató. También mostró un larguísimo palo selfie y una ducha portátil eléctrica, a la que no dudó en bautizar como “la mejor ducha del mundo”.

El invento sorprendió tanto que Pablo Motos no pudo evitar elogiarlo: “Está en el top 3 de las mejores cosas que has traído en todos estos años”, comentó entre risas.

Pero el momento más impactante llegó al final de la sección, cuando El Monaguillo sacó a escena una grúa para personas, provocando uno de los grandes momentazos de la noche y dejando a Sandra Golpe completamente sorprendida. ¡Momentazo!