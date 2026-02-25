El divertido momento de Sandra Golpe en directo: "¡Fue un puñetero desastre!"

Sandra Golpe, la exitosa presentadora de las Noticias 1 del medio día de Antena 3, ha pisado el plató de El Hormiguero para repasar su larga trayectoria. Su gran olfato periodístico y su trabajo diario le han ayudado a tener el informativo con mayor audiencia de la televisión.

Durante la entrevista con Pablo Motos, el presentador le ha mostrado una divertida situación que vivió la periodista en Estados Unidos. Al no tener contacto directo con el plató, Sandra Golpe estuvo mirando a cámara decir ni una palabra, todo ello, ¡en directo! La presentadora ha confesado que comenzó a hablar, "sin saber si se le estaba escuchando".

Además de la anécdota, la presentadora ha querido hablar de cual es su proceso tras el informativo. "Hay que sufrir, pero hay que verse", Sandra Golpe ha concretado que ella ve el informativo todos los días para poder corregir los errores que haya podido cometer. También ha querido referenciar a sus compañeros, a quienes intenta fomentar su trabajo y "darles visibilidad".

