Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡VAYA CORTE!

El divertido momento de Sandra Golpe en directo: "¡Fue un puñetero desastre!"

La presentadora cuenta cómo fue el directo en el que estuvo largo rato parada delante de la cámara, ¡sin decir una palabra!

"Fue un puñetero desastre"

Publicidad

Julio Gil López
Publicado:

Sandra Golpe, la exitosa presentadora de las Noticias 1 del medio día de Antena 3, ha pisado el plató de El Hormiguero para repasar su larga trayectoria. Su gran olfato periodístico y su trabajo diario le han ayudado a tener el informativo con mayor audiencia de la televisión.

Durante la entrevista con Pablo Motos, el presentador le ha mostrado una divertida situación que vivió la periodista en Estados Unidos. Al no tener contacto directo con el plató, Sandra Golpe estuvo mirando a cámara decir ni una palabra, todo ello, ¡en directo! La presentadora ha confesado que comenzó a hablar, "sin saber si se le estaba escuchando".

Además de la anécdota, la presentadora ha querido hablar de cual es su proceso tras el informativo. "Hay que sufrir, pero hay que verse", Sandra Golpe ha concretado que ella ve el informativo todos los días para poder corregir los errores que haya podido cometer. También ha querido referenciar a sus compañeros, a quienes intenta fomentar su trabajo y "darles visibilidad".

¡Increíble anécdota de la presentadora líder de audiencia de informativos!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

"Fue un puñetero desastre"

El divertido momento de Sandra Golpe en directo: "¡Fue un puñetero desastre!"

"Vivimos en un estado de incertidumbre": Sandra Golpe analiza la actualidad política

"Vivimos en un estado de incertidumbre": Sandra Golpe analiza la actualidad política

4-Rosco25f

¿Error de principiante? La precipitación de Javier permite a Alejandro ganar El Rosco con 22 aciertos

3-Corazón
Mejores momentos | 25 de febrero

El ‘Corazón de cristal’ de Nico Rodríguez le brinda la victoria en La Pista ante Laura Matamoros

2-Agónico
Mejores momentos | 25 de febrero

David Amor, a punto de resolver un ¿Dónde Están? agónico: “Qué poquito ha faltado”

1-Gasolina
Mejores momentos | 25 de febrero

“¿Hay algún médico en la sala”: la ‘Gasolina’ enciende a David Amor y lo da todo en La Pista

El invitado ha conseguido un pleno en todas las pruebas musicales y lo ha celebrado por todo lo alto.

Antonio Tejero
Última hora

Fallece Antonio Tejero el día que se desclasifican los archivos del 23-F

El exguardia Civil que protagonizó el 23-F ha fallecido hoy a los 93 años. Tras meses de delicada salud, Tejero ha fallecido el mismo día que el Gobierno ha desclasificado los documentos del intento del golpe de Estado.

Virginia Torrecilla

Virginia Torrecilla relata los dos golpes más duros de su vida: "Tras superar un cáncer, pensé que perdía a mi madre"

Portavoz

Portavoz de la familia del menor de 5 años que se precipitó al vacío durante una boda: "Está bastante grave"

Sonsoles Ónega

La emoción de Sonsoles Ónega durante la presentación de su nuevo libro: "Tengo todo el rato ganas de llorar"

Publicidad