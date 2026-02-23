Antena3
El Rosco | 23 de febrero

Dos fallos sentencian a Antonio en El Rosco… ¡y Alejandro se lanza a por el bote!

El veterano ha visto la puerta abierta y ha ido a por el premio de 166.000 euros.

4-Rosco23f

Dos fallos sentencian a Antonio en El Rosco

Antonio parece haberse consolidado en Pasapalabra y ya son tres los duelos que acumula con Alejandro en El Rosco. Esta vez, ambos han luchado por un bote que no hace más que subir y que ya alcanza los 166.000 euros.

Pese a que parecía haber aprendido de sus errores dejando atrás la tendencia ‘primervueltista’ que le ha llevado a enfrentarse a la Silla Azul en todos los programas, Antonio ha vuelto a tener un lapsus que ha allanado el camino de su rival hacia la victoria.

Con una primera vuelta de 20 aciertos y sin ningún error, Alejandro se ha limitado a pasar palabra a la espera de ver hasta dónde podía llegar su contrincante, que finalmente ha acabado cerrando su Rosco con tres fallos.

Ya jugando solo, el veterano ha decidido arriesgar y lanzarse a por los 166.000 euros sabiendo que su permanencia en el programa no peligraba y que no iba a tener que vérselas con la Silla Azul. ¿Lo habrá conseguido? ¡Descúbrelo!

