Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡A TOPE!

Sandra Golpe y Pablo Motos sorprenden con sus mejores temas musicales al volante: "Yo también tengo mi seriedad y mi credibilidad"

Ambos presentadores se han puesto sobre rudas para darlo todo con los temazos más divertidos.

Los mejores temas al volante de Sandra Golpe y Pablo Motos: "Yo también tengo mi seriedad y mi credibilidad"

Publicidad

Julio Gil López
Publicado:

Lejos de la seriedad de los informativos en los que triunfa la presentadora, Sandra Golpe se ha soltado la melena para pasar un divertido momento junto a Pablo Motos. Ambos presentadores han decidido embarcarse en un falso viaje por carretera en el que han disfrutado de los mejores temas musicales con Pablo Motos como DJ.

La fiesta ha arrancado con Bad Bunny y una canción que ha puesto por los aires los ánimos de la invitada y el presentador. Con los mejores movimientos, Sandra Golpe ha demostrado que es capaz de todo. Pablo Motos ha confesado que ha "escogido canciones que me gustan". Para sorpresa de los presentes, la invitada ha seguido el ritmo y las letras en todos los temas, "desde pequeñita era la primera que estaba pegada al cristal" ha confesado la invitada.

Una artista que no puede faltar en los viajes por carretera es Rosalía, la presentadora se ha declarado fan de la española. "¡Viva Rosalía!", ha declarado la invitada, quien se ha atrevido hasta a imitar los gestos de la cantante.

Siguiendo con las artistas, Pablo Motos no se ha olvidado de otras de las reinas del panorama musical. A ritmo de Karol G, ambos presentadores se han animado a perrear al ritmo de la colombiana. El divertido momento a finalizado con una bonita reflexión, "la música te alegra la vida y te alegra el corazón" ha afirmado Sandra Golpe.

¡No te lo pierdas! Diversión y muchas risas tras el volante de El Hormiguero.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

“Llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema”: la indignación de Susana Saborido por el juego de Daniela y Salma

“Llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema”: la indignación de Susana Saborido por el juego de Daniela y Salma

Joaquín triunfa tras recibir la masterclass de sushi: “Cuando yo hago cualquier cosa, le doy un toque”

Joaquín triunfa tras recibir la masterclass de sushi: “Cuando yo hago cualquier cosa, le doy un toque”

“Yo me quiero ir de verdad”: la angustia de Salma al descubrir que puede haber un megaterremoto en Japón

“Yo me quiero ir de verdad”: la angustia de Salma al descubrir que puede haber un megaterremoto en Japón

Daniela se sincera con Joaquín y Susana: “Yo me quiero independizar ya”
Mejores momentos | Programa 4

Daniela se sincera con Joaquín y Susana: “Yo me quiero independizar ya”

“Me ha mordido con malaje”: la estresante experiencia de Susana Saborido con los ciervos sagrados
Mejores momentos | Programa 4

“Me ha mordido con malaje”: la estresante experiencia de Susana Saborido con los ciervos sagrados

Vuelve a ver la entrevista completa a Sandra Golpe en El Hormiguero
Mágica

Vuelve a ver la entrevista completa a Sandra Golpe en El Hormiguero

La periodista ha celebrado el liderazgo de su informativo por todo lo alto en una noche inolvidable.

El Monaguillo
¡Momentazo!

El Monaguillo convierte el plató de El Hormiguero en un escaparate de tecnología japonesa

El colaborador ha traído lo mejor de Japón aprovechando la visita de Sandra Golpe.

¡Ver para creer! Maykon Replay, el 'hombre robot', asombra a Sandra Golpe en El Hormiguero

¡Ver para creer! Maykon Replay, el 'hombre robot', asombra a Sandra Golpe en El Hormiguero

Los mejores temas al volante de Sandra Golpe y Pablo Motos: "Yo también tengo mi seriedad y mi credibilidad"

Sandra Golpe y Pablo Motos sorprenden con sus mejores temas musicales al volante: "Yo también tengo mi seriedad y mi credibilidad"

Pedro Cavadas ilustra a nuevos médicos: la ilusionante experiencia real de El Hormiguero

Pedro Cavadas ilustra a nuevos médicos: la ilusionante experiencia real de El Hormiguero

Publicidad