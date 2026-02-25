Sandra Golpe y Pablo Motos sorprenden con sus mejores temas musicales al volante: "Yo también tengo mi seriedad y mi credibilidad"

Lejos de la seriedad de los informativos en los que triunfa la presentadora, Sandra Golpe se ha soltado la melena para pasar un divertido momento junto a Pablo Motos. Ambos presentadores han decidido embarcarse en un falso viaje por carretera en el que han disfrutado de los mejores temas musicales con Pablo Motos como DJ.

La fiesta ha arrancado con Bad Bunny y una canción que ha puesto por los aires los ánimos de la invitada y el presentador. Con los mejores movimientos, Sandra Golpe ha demostrado que es capaz de todo. Pablo Motos ha confesado que ha "escogido canciones que me gustan". Para sorpresa de los presentes, la invitada ha seguido el ritmo y las letras en todos los temas, "desde pequeñita era la primera que estaba pegada al cristal" ha confesado la invitada.

Una artista que no puede faltar en los viajes por carretera es Rosalía, la presentadora se ha declarado fan de la española. "¡Viva Rosalía!", ha declarado la invitada, quien se ha atrevido hasta a imitar los gestos de la cantante.

Siguiendo con las artistas, Pablo Motos no se ha olvidado de otras de las reinas del panorama musical. A ritmo de Karol G, ambos presentadores se han animado a perrear al ritmo de la colombiana. El divertido momento a finalizado con una bonita reflexión, "la música te alegra la vida y te alegra el corazón" ha afirmado Sandra Golpe.

¡No te lo pierdas! Diversión y muchas risas tras el volante de El Hormiguero.