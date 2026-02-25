Emocionante
Pedro Cavadas ilustra a nuevos médicos: la ilusionante experiencia real de El Hormiguero
El programa ha preparado una increíble experiencia para algunos médicos que están comenzando su carrera.
La llegada de SandraGolpe a El Hormiguero ha puesto el foco en el periodismo y la responsabilidad informativa. Durante la entrevista, ha reflexionado sobre su trayectoria y el compromiso de contar la actualidad con rigor.
Después de la entrevista, Pablo Motos ha querido deleitar a la invitada con una emocionante experiencia real. En ella, el programa ha sentado a una eminencia como es Pedro Cavadas frente algunos nuevos médicos.
Los doctores han tenido la oportunidad de charlar con una de las mayores estrellas de su profesión y conocer más sobre su inigualable trayectoria. ¡No te lo pierdas!
