La dedicatoria de David al cumplir 100 programas en Pasapalabra: “Gracias por permitirme cumplir ese sueño”

Entre los hitos más bonitos que se pueden vivir en Pasapalabra, más allá de ganar el bote, destaca el que ha logrado celebrar David: entrar en el club de los centenarios de este concurso. El barcelonés ha cumplido 100 programas y lo ha hecho en una tarde llena de emociones que ha empezado con una confesión: “Estoy feliz... y pletórico de felicidad”.

Roberto Leal ha recordado este éxito justo antes de que el propio David arrancara su nuevo duelo contra Javier en AlaZ. El concursante ha aprovechado para dar las gracias a Pasapalabra por dos motivos. “A nivel personal, me ha permitido dejar de lado todos los proyectos que tenía y centrarme en esto, que para mí es un sueño”, ha confesado. Por eso, ha insistido: “Gracias por permitirme cumplir ese sueño”.

Además, David ha querido destacar la “labor importantísima” que hace Pasapalabra: “Difundir la cultura mezclándola con el entretenimiento”, tanto en AlaZ como en el resto de las pruebas. También ha lanzado esta reflexión: “Es muy importante que la tele y las plataformas digitales sigan teniendo esa función”. Por eso, ha aplaudido a todo el equipo del concurso: “Hacéis un bien incuantificable”. ¡Dale al play y descubre su dedicatoria al completo!

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