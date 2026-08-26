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Mejores momentos | 26 de agosto

La dedicatoria de David al cumplir 100 programas en Pasapalabra: “Gracias por permitirme cumplir ese sueño”

El barcelonés ha querido transmitir un doble mensaje relacionado con el concurso: lo que significa a nivel personal y el “bien incuantificable” que supone en la televisión.

La dedicatoria de David al cumplir 100 programas en Pasapalabra: “Gracias por permitirme cumplir ese sueño”

La dedicatoria de David al cumplir 100 programas en Pasapalabra: “Gracias por permitirme cumplir ese sueño”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Entre los hitos más bonitos que se pueden vivir en Pasapalabra, más allá de ganar el bote, destaca el que ha logrado celebrar David: entrar en el club de los centenarios de este concurso. El barcelonés ha cumplido 100 programas y lo ha hecho en una tarde llena de emociones que ha empezado con una confesión: “Estoy feliz... y pletórico de felicidad”.

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Roberto Leal ha recordado este éxito justo antes de que el propio David arrancara su nuevo duelo contra Javier en AlaZ. El concursante ha aprovechado para dar las gracias a Pasapalabra por dos motivos. “A nivel personal, me ha permitido dejar de lado todos los proyectos que tenía y centrarme en esto, que para mí es un sueño”, ha confesado. Por eso, ha insistido: “Gracias por permitirme cumplir ese sueño”.

Además, David ha querido destacar la “labor importantísima” que hace Pasapalabra: “Difundir la cultura mezclándola con el entretenimiento”, tanto en AlaZ como en el resto de las pruebas. También ha lanzado esta reflexión: “Es muy importante que la tele y las plataformas digitales sigan teniendo esa función”. Por eso, ha aplaudido a todo el equipo del concurso: “Hacéis un bien incuantificable”. ¡Dale al play y descubre su dedicatoria al completo!

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