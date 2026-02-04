Antena3
Mejores momentos | 4 de febrero

El último poema de Manu en Pasapalabra para despedir a los invitados: “Los dulces no a-Marwan”

El concursante ha puesto el broche con este guiño tan ingenioso al cantante y con los versos dedicados a Elena Furiase, Javier Veiga y Candela González.

El último poema de Manu en Pasapalabra para despedir a los invitados: "Los dulces no a-Marwan"

Alberto Mendo
Cuando Manu dedicó su tradicional poema a Marwán, Elena Furiase, Javier Veiga y Candela González, no sabía que sería el último. Anunciada la conquista del bote ya de forma inminente, ha resultado que es así y que estos versos, en su programa 436, se convierten en el broche a su experiencia en Pasapalabra.

El concursante se ha despedido de los invitados con su habitual ingenio, jugando con sus nombres y apellidos. Su guiño final dedicado al cantante ha sido el más sorprendente por lo difícil que parecía encontrar un encaje en un verso. “Como todo el mundo sabe, los dulces no a-Marwan”, ha improvisado.

Todo el plató se ha sorprendido con este giro final al poema, el más comentado después por Roberto Leal. ¡No te pierdas en el vídeo este último poema de Manu!

