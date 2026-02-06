Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
PASAPALABRA | Rosa gana un Rosco histórico y se lleva los 2,7 millones de euros del bote

Mejores momentos | 5 de febrero

Las lágrimas de Rosa al dar la noticia del bote a su madre: “¿Tienes pizza en el congelador para celebrar?”

A la concursante le ha salido su acento argentino al ver en la pantalla a Irma, emocionada al descubrir que su hija ha hecho historia al convertirse en ganadora de Pasapalabra.

Las lágrimas de Rosa al dar la noticia del bote a su madre: “¿Tienes pizza en el congelador para celebrar?”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Rosa ha mencionado en numerosas ocasiones a su familia durante sus 307 programas en Pasapalabra, una experiencia que ha terminado con la conquista del mayor bote en la historia del concurso. “Es la razón por la que estoy aquí realmente, la que me ha empujado a llegar hasta aquí”, ha recordado. Por eso, las lágrimas han aflorado al hablar una vez más sobre sus padres: “Siempre he intentado dar lo mejor de mí, quieres que ellos estén orgullosos y una de las razones que me empujó a querer llegar a este bote era eso, espero que lo estén y poder devolverles todo lo que ellos me dieron, nos dieron”.

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Por eso, la primera persona a la que tenía que dar la gran noticia no podía ser otra que su madre. Intuyendo lo que acababa de ocurrir, Irma ha aparecido ya emocionada. Rosa se lo ha confirmado con una curiosa pregunta y, además, con un llamativo acento argentino: “¿Tienes pizza en el congelador para celebrar que me llevo 2.716.000 euros?”. La concursante ha aclarado que forma parte de una “familia de pizzeros”, que ahora es su madre quien las hace y que es su forma de celebrar.

“Te quiero mucho y nunca hubiera estado acá ni se me hubiera ocurrido estar acá si no fuera por vos”, le ha dicho Rosa a su madre. Irma ha reconocido que soñó con este momento sin llegar a creer que algún día se haría realidad. ¡Revive este conmovedor momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Las lágrimas de Rosa al dar la noticia del bote a su madre: “¿Tienes pizza en el congelador para celebrar?”

Las lágrimas de Rosa al dar la noticia del bote a su madre: “¿Tienes pizza en el congelador para celebrar?”

Así se despide Roberto Leal de Manu y de Rosa

Así se despide Roberto Leal de Manu y de Rosa: “Me pregunto qué hacemos ahora sin vosotros”

El conmovedor mensaje de Manu

El conmovedor mensaje de Manu al despedirse de Pasapalabra sin el bote: “La vida es así, pero continúa”

Las emotivas palabras de Rosa a Manu tras ganar el bote de Pasapalabra: “Te lo merecías tanto o más”
Mejores momentos | 5 de febrero

Las emotivas palabras de Rosa a Manu tras ganar el bote de Pasapalabra: “Te lo merecías tanto o más”

La reacción de Rosa Rodríguez al hacer historia el mayor bote de Pasapalabra: “Hay que soñar”
Mejores momentos | 5 de febrero

La reacción de Rosa Rodríguez al hacer historia el mayor bote de Pasapalabra: “Hay que soñar”

El Rosco completo con el que Rosa Rodríguez ha ganado el bote de Pasapalabra
Mejores momentos | 5 de febrero

El Rosco completo con el que Rosa Rodríguez ha ganado el bote de Pasapalabra

Manu y Rosa se han enfrentado por un bote de 2.716.000 euros, el mayor premio en toda la historia del concurso, y la coruñesa se ha proclamado campeona tras 307 programas.

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra
Mejores momentos | 5 de febrero

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

La coruñesa se ha convertido en la nueva ganadora de Pasapalabra después de 307 programas, certificando un premio récord y poniendo fin a un duelo contra Manu que ha sido el más longevo en el concurso.

Baskstreet Boys protagoniza el último duelo entre Manu y Rosa en La Pista: al ritmo de ‘Everybody’

Baskstreet Boys protagoniza el último duelo entre Manu y Rosa en La Pista: al ritmo de ‘Everybody’

La broma de Manu con Pablo Rivero: “Qué detallazo que hayáis traído a mi padre”

La broma de Manu con Pablo Rivero: “Qué detallazo que hayáis traído a mi padre”

Disfruta de la entrevista completa a Rosa y Manu en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Rosa y Manu en El Hormiguero

Publicidad