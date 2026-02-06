Las lágrimas de Rosa al dar la noticia del bote a su madre: “¿Tienes pizza en el congelador para celebrar?”

Rosa ha mencionado en numerosas ocasiones a su familia durante sus 307 programas en Pasapalabra, una experiencia que ha terminado con la conquista del mayor bote en la historia del concurso. “Es la razón por la que estoy aquí realmente, la que me ha empujado a llegar hasta aquí”, ha recordado. Por eso, las lágrimas han aflorado al hablar una vez más sobre sus padres: “Siempre he intentado dar lo mejor de mí, quieres que ellos estén orgullosos y una de las razones que me empujó a querer llegar a este bote era eso, espero que lo estén y poder devolverles todo lo que ellos me dieron, nos dieron”.

Por eso, la primera persona a la que tenía que dar la gran noticia no podía ser otra que su madre. Intuyendo lo que acababa de ocurrir, Irma ha aparecido ya emocionada. Rosa se lo ha confirmado con una curiosa pregunta y, además, con un llamativo acento argentino: “¿Tienes pizza en el congelador para celebrar que me llevo 2.716.000 euros?”. La concursante ha aclarado que forma parte de una “familia de pizzeros”, que ahora es su madre quien las hace y que es su forma de celebrar.

“Te quiero mucho y nunca hubiera estado acá ni se me hubiera ocurrido estar acá si no fuera por vos”, le ha dicho Rosa a su madre. Irma ha reconocido que soñó con este momento sin llegar a creer que algún día se haría realidad. ¡Revive este conmovedor momento en el vídeo!