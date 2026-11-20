Adrián Lastra y Norma Ruíz se enfrentaban en La Pista, por primera vez en esta etapa, tratando de adivinar una canción… ¡de 1952! “¿Es en serio?”, ha dicho el actor entre risas antes de comenzar a escuchar la primera parte de la canción.

Los invitados, terriblemente perdidos con las pistas que les daba Roberto Leal, no eran capaces de encontrar ningún hilo del que tirar para tratar de acertar la complicada canción que les habían planteado.

Después de que el presentador les diese el título desordenado, Adrián ha conseguido resolver y sumar dos segundos para su equipo. Además, a raíz de decir el título de la canción, el intérprete ha desvelado el divertido apodo que le pusieron en Miami por no saber bailar pasodoble. ¡Imperdible!