¡Qué espectáculo! David se impone ante Moisés en un AlaZ repleto de grandes jugadas

En este AlaZ ha habido aciertos brillantes, decisiones valientes y un desenlace digno de los mejores duelos de Pasapalabra. David y Moisés han protagonizado un apasionante enfrentamiento, resuelto por la valentía final del barcelonés al romper el empate a 22 que reflejaba el marcador. Ha arriesgado y ha ganado, aunque los dos concursantes han brillado.

La prueba ha ido de jugadón en jugadón. Moisés ha firmado el primero, de diez aciertos, y después otro de ocho. Entre medias, David ha asombrado con el mejor turno de la tarde: ¡14 letras de un tirón! Teniendo en cuenta que ya llevaba ocho en verde, ha completado su primera vuelta con 22.

En este frenético pulso, Moisés ha tardado poco en empatar y ha terminado dando por bueno ese resultado. Él se ha plantado, pero David tenía otros planes. Ha decidido seguir adelante… y su apuesta ha sido ganadora. ¡Disfruta de este espectacular AlaZ en el vídeo!