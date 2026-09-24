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AlaZ | 24 de septiembre

¡Qué espectáculo! David se impone ante Moisés en un AlaZ repleto de grandes jugadas

El concursante barcelonés ha decidido romper el empate a 22 y arriesgar en su turno definitivo, sacando una última respuesta que le ha dado la victoria.

¡Qué espectáculo! David se impone ante Moisés en un AlaZ repleto de grandes jugadas

¡Qué espectáculo! David se impone ante Moisés en un AlaZ repleto de grandes jugadas

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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En este AlaZ ha habido aciertos brillantes, decisiones valientes y un desenlace digno de los mejores duelos de Pasapalabra. David y Moisés han protagonizado un apasionante enfrentamiento, resuelto por la valentía final del barcelonés al romper el empate a 22 que reflejaba el marcador. Ha arriesgado y ha ganado, aunque los dos concursantes han brillado.

La prueba ha ido de jugadón en jugadón. Moisés ha firmado el primero, de diez aciertos, y después otro de ocho. Entre medias, David ha asombrado con el mejor turno de la tarde: ¡14 letras de un tirón! Teniendo en cuenta que ya llevaba ocho en verde, ha completado su primera vuelta con 22.

En este frenético pulso, Moisés ha tardado poco en empatar y ha terminado dando por bueno ese resultado. Él se ha plantado, pero David tenía otros planes. Ha decidido seguir adelante… y su apuesta ha sido ganadora. ¡Disfruta de este espectacular AlaZ en el vídeo!

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