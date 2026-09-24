El look de Moisés ya daba una pista: pleno con ‘Black Is Black’ en La Pista

Hay casualidades que esconden grandes respuestas… y hasta aciertos en Pasapalabra. Moisés ha vestido en este programa completamente de negro, con polo y pantalón a juego, sin imaginar esa elección era profética con la canción que le ha tocado en La Pista.

El año proponía un viaje largo: 1966, pero el primer fragmento ha demostrado que el pleno era muy fácil. Moisés, más rápido que David con el pulsador, ha reconocido ‘Black Is Black’ sin dudarlo. De hecho, ha empezado a cantar este clásico de Los Bravos. “Dejen lo que estén haciendo en casa, por favor”, ha bromeado Roberto Leal sobre este “concierto”.

Ya con el triunfo en el bolsillo y la música sonando, el propio Moisés se ha dado cuenta de que su estilismo encajaba a la perfección con el título de la canción. “Muy bien traído”, le ha reconocido el presentador sobre este detalle. ¡Dale al play!