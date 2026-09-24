Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 24 de septiembre

El look de Moisés ya daba una pista: pleno con ‘Black Is Black’ en La Pista

El polo y el pantalón del concursante han sido totalmente premonitorios con la canción que ha sonado en el duelo musical entre los concursantes.

El look de Moisés ya daba una pista: pleno con ‘Black Is Black’ en La Pista

El look de Moisés ya daba una pista: pleno con ‘Black Is Black’ en La Pista

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Hay casualidades que esconden grandes respuestas… y hasta aciertos en Pasapalabra. Moisés ha vestido en este programa completamente de negro, con polo y pantalón a juego, sin imaginar esa elección era profética con la canción que le ha tocado en La Pista.

El año proponía un viaje largo: 1966, pero el primer fragmento ha demostrado que el pleno era muy fácil. Moisés, más rápido que David con el pulsador, ha reconocido ‘Black Is Black’ sin dudarlo. De hecho, ha empezado a cantar este clásico de Los Bravos. “Dejen lo que estén haciendo en casa, por favor”, ha bromeado Roberto Leal sobre este “concierto”.

Ya con el triunfo en el bolsillo y la música sonando, el propio Moisés se ha dado cuenta de que su estilismo encajaba a la perfección con el título de la canción. “Muy bien traído”, le ha reconocido el presentador sobre este detalle. ¡Dale al play!

Moisés convierte a Patxi López… ¡en presentador de laSexta!: “Lo he arreglado”

Moisés convierte a Patxi López… ¡en presentador de laSexta!: “Lo he arreglado”

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

El look de Moisés ya daba una pista: pleno con ‘Black Is Black’ en La Pista

El look de Moisés ya daba una pista: pleno con ‘Black Is Black’ en La Pista

El lapsus de David con el número de programas que acumula en Pasapalabra: “¿Qué ha pasado?”

El lapsus de David con el número de programas que acumula en Pasapalabra: “¿Qué ha pasado?”

Capi Arenas

Capi Arenas, el productor de las estrellas, sobre un posible regreso de Mecano: "He sido uno de los que más cerca ha estado"

Omar Montes
ÚLTIMA HORA

Omar Montes, tras la sentencia de manutención: "Prefería ingresarle 3.000 euros a mi hijo directamente, en vez de los 2.000 a ella"

Boda
Insólito

Una boda en Gomesende (Ourense) termina en batalla campal: "El marido no cumplió lo acordado, había dinero de por medio"

Badía
EXCLUSIVA

Jorge García Badía: "Josep Juanpere sufrió una lesión cardiaca producida por una intoxicación"

El famoso arquitecto Josep Juanpere fallecía hace nueve meses en extrañas circunstancias. Ahora, su pareja ha sido detenida y Jorge García Badía ha desvelado los motivos de su fallecimiento en exclusiva.

María Jesús
GUERRA FAMILIAR

Denuncia a su cuñada por acosarla presuntamente durante cinco años: "He llegado a querer quitarme la vida"

María Jesús asegura que lleva cinco años siendo insultada y humillada por su cuñada, Samara. Un acoso que ha llegado a cruzar un límite: su hijo.

Juanpere

La familia de Josep Juanpere se pronuncia tras su sospechosa muerte: "Se están diciendo cosas que no son verdad"

El secreto de las patatas chips de Karlos Arguiñano: “Me da que os vais a enganchar”

El secreto de las patatas chips de Karlos Arguiñano: “Me da que os vais a enganchar”

Maricarmen

Habla el primo de Maricarmen que la acogerá tras su desahucio: "No tenemos apenas espacio, no sé ni si pasa su silla"

Publicidad