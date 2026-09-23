AlaZ | 23 de septiembre
Una duda de Moisés… ¡que es la pera!: ¿romperá el empate con David en AlaZ?
El concursante riojano se ha encontrado con una situación límite: una variedad de esa fruta podía darle la victoria frente… o costarle un error decisivo.
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Las tornas han cambiado en este duelo en AlaZ, pero con un guion casi calcado. En el pasado programa, David tuvo que elegir entre el empate o arriesgar con un baile hawaiano. En esta ocasión, ha sido Moisés quien se ha visto en la situación de firmar tablas con 22 aciertos o probar con una variedad de pera. De nuevo, el suspense se ha mantenido hasta el último segundo.
Los dos concursantes han mantenido un pulso lleno de jugadas brillantes, a pesar de que ambos han comenzado sólo con un acierto. David, en su siguiente jugada, ha encadenado trece respuestas, el mejor tirón de la tarde. Y Moisés ha reaccionado a ese 14-1 en los marcadores con un turno de nueve aciertos. La igualdad se ha mantenido ya hasta el final.
Con empate a 21, David ha acertado “patrón” y se ha plantado. Moisés estaba obligado a sacar algún as y ha sorprendido con “hurguillas” como persona inquieta y apremiante. Sin embargo, podía incluso aspirar a la victoria con una variedad de pera, pequeña y sabrosa. El riojano incluso ha pedido letra como ayuda y se lo ha pensado en los diez segundos que le quedaban. ¿Ha roto el empate? ¡No te pierdas esta espectacular AlaZ en el vídeo!
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