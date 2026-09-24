Josema Yuste casi da la exclusiva en el ¿Dónde Están?: pleno frustrado… ¡en el último segundo!

Tan cerca y tan lejos del pleno. Josema Yuste ha estado a punto de ser el gran protagonista de la noticia en el ¿Dónde Están? con una gesta que ha rozado pero no ha completado. Cuando parecía que iba a salvar la prueba para Moisés, el panel se le ha escapado en el último segundo.

Tras los números, el equipo azul se ha encontrado con términos relacionados con el periodismo. La prueba no ha comenzado precisamente de cara para Moisés, que ha tardado en encontrar el hilo numérico mientras los segundos seguían corriendo. Cuando por fin parecía encontrar el camino, se ha quedado a tres palabras de completar el panel.

En el último turno posible dentro del tiempo, Josema Yuste ha disparado la emoción. Se ha visto en el cara o cruz del penúltimo número cuando apenas quedaban unos instantes en el contador. La respuesta elegida no ha sido la correcta, pero se ha llevado la ovación del público y el aplauso de Moisés por haberse quedado tan cerca. ¡No te lo pierdas en el vídeo!