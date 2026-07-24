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AlaZ | 24 de julio

David, a la desesperada en AlaZ para evitar la Silla Azul

Al ver que necesitaba un acierto más para empatar con Javier, el concursante ha intentado arriesgar en todas las letras que le quedaban.

David, a la desesperada en AlaZ para evitar la Silla Azul

David, a la desesperada en AlaZ para evitar la Silla Azul

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Patri Bea
Patri Bea
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David ha sido el que ha conseguido acumular más segundos en su marcador gracias a lo bien que se le han dado las pruebas a su equipo en el programa de hoy. Ha decidido empezar Alaz por la primera letra del abecedario y lo ha hecho con 166 segundos en su marcador.

Javier, por su parte, ha tenido que empezar AlaZ por la última letra del abecedario y lo ha hecho con tan solo un segundo menos que su compañero, 165. ¡El programa de hoy ha estado muy igualado!

Aunque ambos han comenzado muy bien, a medida que se iba agotando su tiempo, han ido cometiendo fallos y David se ha visto obligado a arriesgar en todas las letras que le faltaban para evitar la Silla Azul. ¿Lo habrá conseguido? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!

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