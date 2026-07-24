David, a la desesperada en AlaZ para evitar la Silla Azul

David ha sido el que ha conseguido acumular más segundos en su marcador gracias a lo bien que se le han dado las pruebas a su equipo en el programa de hoy. Ha decidido empezar Alaz por la primera letra del abecedario y lo ha hecho con 166 segundos en su marcador.

Javier, por su parte, ha tenido que empezar AlaZ por la última letra del abecedario y lo ha hecho con tan solo un segundo menos que su compañero, 165. ¡El programa de hoy ha estado muy igualado!

Aunque ambos han comenzado muy bien, a medida que se iba agotando su tiempo, han ido cometiendo fallos y David se ha visto obligado a arriesgar en todas las letras que le faltaban para evitar la Silla Azul. ¿Lo habrá conseguido? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!

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