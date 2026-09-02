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AlaZ | 2 de septiembre

La dolorosa derrota de Javier en el último segundo de AlaZ: “aplastado” ante David por una sola palabra

El concursante madrileño se le ha atravesado la A desde el inicio de la prueba y es la que ha terminado condenándole en un final frenético buscando los 22 aciertos de su rival.

La dolorosa derrota de Javier en el último segundo de AlaZ: “aplastado” ante David por una sola palabra

La dolorosa derrota de Javier en el último segundo de AlaZ: “aplastado” ante David por una sola palabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Javier, tras su experimento en el programa anterior eligiendo jugar de la Z a la A, ha decidido no repetir esa locura pese a que se saldó con empate. Ha llegado de nuevo con más segundos a AlaZ, ha elegido el orden alfabético normal… y curiosamente se le ha atravesado la A de tal manera que le ha costado la derrota. El madrileño ha visto cómo esa respuesta, que parecía asequible, le ha impedido empatar a 22 con David.

Los dos concursantes han mantenido un gran pulso en este duelo, con buenas rachas de respuestas y manteniendo los marcadores igualados, con ligeras ventajas en uno y otro atril en función del momento de la prueba. David ha terminado su primera ronda con 21 aciertos, y Javier lo ha hecho justo después con 20.

Con el desenlace al rojo vivo, quedaba por descubrir qué ases podían aún sacar. David ha conseguido sumar una letra más y se ha plantado con 22. A Javier le ha tocado remontar y ha estado a punto: con 21 aciertos, se la ha jugado en esa A que tantos problemas le estaba dando, incluso con letra extra. A la desesperada, en el último segundo, sólo se le ha ocurrido “aplastado” para “objeto rectangular más ancho que alto”. La respuesta correcta, como ha comprobado, era más fácil de lo que esperaba. ¡Revívelo en el vídeo!

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