El aplaudido gesto de David con Moisés en AlaZ que no se vio ante las cámaras

Los titulares se acumularon en el pasado programa de Pasapalabra. La marcha de Javier, que abandonó el concurso “por motivos personales”, y el regreso de Moisés depararon el inicio de una nueva etapa en AlaZ. El riojano se enfrentó a esta prueba por primera vez y vivió de todo: desde la novatada hasta la suerte del principiante, con un empate en el último segundo que se vivió con una tensión insólita.

Un día después, los dos protagonistas han contado cómo lo vivieron. Roberto Leal también ha preguntado a los invitados y ha sido Alberto Chicote quien ha destacado un detalle que no captaron las cámaras: el gesto de David “alegrándose” cuando Moisés empató. “Es que fue emocionante el final, en el último segundo”, ha explicado el barcelonés sobre su propia reacción.

Sin embargo, es un ejemplo de compañerismo que Antonia San Juan también ha querido aplaudir. “En un momento que estamos viviendo tanto odio en las redes y tanta mala uva, ver que un adversario se alegra de que su adversario empate o gane me parece maravilloso”, ha asegurado la actriz. ¡Dale al play!

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