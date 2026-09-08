El inolvidable debut de Moisés en AlaZ: empate ante David tras superar una novatada

Ha comenzado una nueva etapa en AlaZ con la llegada de un ‘nuevo’ concursante a Pasapalabra. Javier ha decidido abandonar el programa “por motivos personales” y David ha estrenado rival: Moisés Larguardia. El riojano ha regresado al plató dispuesto a disfrutar aún más en esta nueva oportunidad. “Es una experiencia que pensaba que ya no iba a poder vivir”, ha confesado justo antes del duelo.

“A ver si consigo acoplarme a todo lo nuevo”, reconocía Moisés también. Entre esas novedades para él, la mayor ha sido jugar a AlaZ… y seguro que no podrá olvidar este estreno. Ha pasado de pagar la novatada y tener la suerte del principiante, porque es el mejor resumen posible para el milagroso empate que ha rascado en el último segundo.

Durante la prueba, frente a un David muy dominante y experto en estas lides, se ha visto cómo Moisés iba adaptándose. Además, le ha tocado jugar de la Z a la A. Pequeños grandes detalles para alguien con sus galones, porque el duelo ha llegado muy igualado al momento del desenlace.

Todo parecía torcerse para Moisés cuando estaba a punto de empatar a 22 y ha fallado. Sin embargo, David se ha confiado y también ha tropezado. La batalla ha quedado reducida a un último segundo del debutante. Con máxima expectación en el plató, ha respondido… ¡y ha acertado! El empate y la forma en el que lo ha logrado han sido la guinda para hacer inolvidable su regreso. ¡Revívelo en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas