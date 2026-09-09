La anécdota de Alberto Chicote con la canción ‘Vivir así es morir de amor’: ¡y aún así pierde en La Pista!

Alberto Chicote podría haber hecho pleno en La Pista. Se sabía la canción, sin lugar a dudas. Sin embargo, ha desaparecido de su memoria en el momento más inoportuno. Roberto Leal se ha fijado en que hasta una señora del público, al sonar el primer fragmento, ha hecho un gesto que evidenciaba lo fácil que era. Pero el chef se ha despistado mientras Antonia San Juan trataba de entender por qué no se había iluminado su pulsador.

“No os enfadéis conmigo porque se me ha ido del todo”, ha confesado Chicote sobre esta repentina amnesia musical. Antonia, incrédula, ha empezado a relamerse al ver que iba a llegarle una oportunidad con la que no contaba. Efectivamente, ha ocurrido y se ha deleitado cantado ‘Vivir así es morir de amor’ para llevarse el pleno.

Chicote se ha lamentado después de forma especial porque, además, esta canción de Camilo Sesto guarda una anécdota personal. ¡Descúbrela en el vídeo!

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