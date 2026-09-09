Equipo Lola Índigo
¿Qué busca Lola Índigo en La Voz?: "Te estoy buscando a ti"
Lola Índigo tiene claro qué debe tener una voz para hacerla pulsar el botón: personalidad, carisma y un timbre capaz de sorprenderla
Publicidad
Lola Índigo llega a La Voz con las ideas muy claras. En su debut como coach en la versión de adultos, la artista busca voces capaces de sorprenderla y tiene tres razones por las que no dudaría en pulsar el botón.
Personalidad, carisma y un timbre especial son algunos de los ingredientes que quiere encontrar para formar su equipo.
Las tres razones por las que Lola Índigo pulsaría el botón
“Una gran personalidad, carisma y un timbre sorprendente y especial”, asegura Lola Índigo sobre las cualidades que pueden hacer que se gire durante las Audiciones a ciegas.
La coach lanza además un mensaje directo a las voces que está buscando: “Te estoy buscando a ti. Te quiero en mi equipo”.
Más Vídeos
- Vuelve el mayor espectáculo de la televisión, vuelve La Voz: “Ni siquiera los nervios pueden tapar a una estrella”
- Mika busca las voces más originales en La Voz: “Si tienes ese talento, te quiero en mi equipo”
- Los coaches de La Voz nos adelantan los detalles de la nueva edición: "Habrá mucha complicidad"
¿Conseguirán los talents reunir todo lo que busca Lola Índigo? La Voz se estrena el 18 de septiembre en Antena 3.
Publicidad