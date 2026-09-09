¿Qué busca Lola Índigo en La Voz?: "Te estoy buscando a ti"

Lola Índigo llega a La Voz con las ideas muy claras. En su debut como coach en la versión de adultos, la artista busca voces capaces de sorprenderla y tiene tres razones por las que no dudaría en pulsar el botón.

Personalidad, carisma y un timbre especial son algunos de los ingredientes que quiere encontrar para formar su equipo.

Las tres razones por las que Lola Índigo pulsaría el botón

“Una gran personalidad, carisma y un timbre sorprendente y especial”, asegura Lola Índigo sobre las cualidades que pueden hacer que se gire durante las Audiciones a ciegas.

La coach lanza además un mensaje directo a las voces que está buscando: “Te estoy buscando a ti. Te quiero en mi equipo”.

¿Conseguirán los talents reunir todo lo que busca Lola Índigo? La Voz se estrena el 18 de septiembre en Antena 3.