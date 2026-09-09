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Mejores momentos | 9 de septiembre

Moisés, rockero total en La Pista: desmelenado con su pleno al ritmo de ‘Thunderstruck’

El concursante riojano se ha venido arriba en cuanto ha reconocido este temazo de AC/DC… ¡con falsete incluido!

Moisés, rockero total en La Pista: desmelenado con su pleno al ritmo de ‘Thunderstruck’

Moisés, rockero total en La Pista: desmelenado con su pleno al ritmo de ‘Thunderstruck’

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Moisés ha dicho que en esta nueva oportunidad en Pasapalabra va a disfrutar incluso más que en su anterior etapa y ha quedado claro al ritmo de ‘Thunderstruck’. El concursante riojano apenas ha necesitado unas notas para identificar el mítico éxito de AC/DC y protagonizar uno de los momentos más divertidos de la tarde en La Pista. De paso, ha encadenado su segundo pleno tras el de su regreso con ‘Digan lo que digan’.

“No te lo vas a creer”: el triunfal regreso de Moisés a La Pista con pleno, anécdota... ¡y hasta buena voz!

“No te lo vas a creer”: el triunfal regreso de Moisés a La Pista con pleno, anécdota... ¡y hasta buena voz!

Mientras sonaba la guitarra eléctrica, Moisés se ha motivado incluso levantando el pulsador. Después, ha replicado el inicio del tema: “Thunder!”. ¡Y hasta ha hecho el falsete al más puro estilo rockero! Con la victoria ya en la mano, se ha desmelenado con la música entre gestos, movimientos imposibles y mucha actitud.

David ha comprobado que lo va a tener muy difícil frente a Moisés en la prueba musical y Roberto Leal ha intentado recordar si el alfareño ya era tan buen musiquito en su anterior etapa. Desde luego, esta canción de AC/DC está en su playlist. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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