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La soprano Ainhoa Arteta, indignada tras sufrir un robo: "Estoy muy disgustada, se están generalizando los robos"
La artista está indignada tras sufrir un robo en un parking privado de pago. Su coche ha terminado destrozado y, además, las autoridades no le han dado ninguna solución.
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La soprano Ainhoa Arteta ha sido víctima de un robo en su coche. La artista tenía el vehículo en un parking privado de pago y, cuando volvió, se encontró la luna y las ventanas rotas y le habían robado el bolso.
En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Ainhoa, que se muestra indignada. "Lo del robo es anecdótico, lo que no es anecdótico es que no es un caso aislado, se está generalizando", afirma la soprano.
Después de que le robaran el bolso y vandalizaran su coche, Ainhoa llamó a la policía, que afirma que tardó mucho tiempo en llegar y no tuvo una respuesta eficiente. "Estoy bien, lo que estoy es disgustada", señala.
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