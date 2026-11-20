AlaZ | 20 de noviembre
Un empate de altura: Moisés y David firman las tablas en AlaZ con 22 aciertos
Ambos concursantes se han plantado cuando se encontraban a tres letras de hacerse con el bote.
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David y Moisés se han vuelto a enfrentar en AlaZ. Los concursantes, que están protagonizando una rivalidad legendaria en Pasapalabra, jugaban en esta ocasión con la posibilidad de hacerse con 1.306.000 euros.
Esta vez, ninguno de los concursantes conseguía desmarcarse en el marcador de su rival. La igualdad era máxima, ya que ambos han ido con pies de plomo resolviendo correctamente las preguntas que se sabían y sin arriesgar en las que dudaban.
David, algo más agobiado con el tiempo, ha llegado a los 22 aciertos sobre la campana obligando a Moisés a sacar una más si quería esquivar la Silla Azul. El integrante del equipo azul se la ha jugado y ha conseguido empatar un duelo de lo más parejo. ¡Espectacular!
Las palabras no respondidas:
Las de David:
- Con la P > Apellido del artista autor de la instalación Radio Popeye que expuso en la Bienal de Venecia en el año 2003: Périgot
- Con la J > Estropearse un alimento. Echarse a perder: juquearse
- Con la F > Título del álbum del guitarrista Albert Collins publicado en 1980 que incluye la canción Brick: Frostbite
Las de Moisés:
- Con la E > Apellido de la escaladora que en 1991 se convirtió en la primera campeona de Alemania de escalada deportiva: Eisenhut
- Con la J > Título de la película de 1982 dirigida por Cristopher Frank basada en una novela escrita por el propio director: Josepha
- Con la T > Que abarca todos los aspectos considerables en el caso de que se trata: tempate
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