David y Moisés se han vuelto a enfrentar en AlaZ. Los concursantes, que están protagonizando una rivalidad legendaria en Pasapalabra, jugaban en esta ocasión con la posibilidad de hacerse con 1.306.000 euros.

Esta vez, ninguno de los concursantes conseguía desmarcarse en el marcador de su rival. La igualdad era máxima, ya que ambos han ido con pies de plomo resolviendo correctamente las preguntas que se sabían y sin arriesgar en las que dudaban.

David, algo más agobiado con el tiempo, ha llegado a los 22 aciertos sobre la campana obligando a Moisés a sacar una más si quería esquivar la Silla Azul. El integrante del equipo azul se la ha jugado y ha conseguido empatar un duelo de lo más parejo. ¡Espectacular!

Las palabras no respondidas:

Las de David:

Con la P > Apellido del artista autor de la instalación Radio Popeye que expuso en la Bienal de Venecia en el año 2003: Périgot

Con la J > Estropearse un alimento. Echarse a perder: juquearse

Con la F > Título del álbum del guitarrista Albert Collins publicado en 1980 que incluye la canción Brick: Frostbite

Las de Moisés: