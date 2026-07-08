Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 8 de julio

Un pleno salvador y a la playa: Leo Rivera rescata a Javier en el ¿Dónde Están?

El concursante ha fallado por dos veces en el panel y, cuando la prueba parecía más complicada, ha visto cómo el actor se convertía en el héroe de la prueba.

Un pleno salvador y a la playa: Leo Rivera rescata a Javier en el ¿Dónde Están?

Un pleno salvador y a la playa: Leo Rivera rescata a Javier en el ¿Dónde Están?

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

El paseo del equipo naranja por la playa en su panel del ¿Dónde Están? ha estado lleno de tropiezos y suspense, hasta que Leo Rivera se ha convertido en el héroe de la prueba. El actor ha salvado a Javier cuando más lo necesitaba. De hecho, con su pleno ha logrado que el madrileño llegara con más tiempo que David a AlaZ.

Playa y piscina han sido las dos veraniegas opciones de este ¿Dónde Están?, ambas igual de buenas ante la actual ola de calor. David ha disfrutado con las palabras relacionadas con la piscina, sorprendiendo a los invitados con su técnica una vez más, pero Javier se ha complicado su panel playero.

Entre el oleaje, la toalla y la arena, el concursante madrileño ha tropezado con el castillo cuando el tiempo entraba ya en un descuento peligroso. Sin embargo, Leo ha ido encadenando números hasta calmar la marea y confirmar el pleno. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Épica remontada de David en AlaZ: supera a Javier y se queda a dos aciertos del bote de Pasapalabra

Épica remontada de David en AlaZ: supera a Javier y se queda a dos aciertos del bote de Pasapalabra

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Épica remontada de David en AlaZ: supera a Javier y se queda a dos aciertos del bote de Pasapalabra

Épica remontada de David en AlaZ: supera a Javier y se queda a dos aciertos del bote de Pasapalabra

Un pleno salvador y a la playa: Leo Rivera rescata a Javier en el ¿Dónde Están?

Un pleno salvador y a la playa: Leo Rivera rescata a Javier en el ¿Dónde Están?

Ni la película ni la banderilla: ‘Gilda’ provoca el desastre de Javier y David en La Pista

Ni la película ni la banderilla: ‘Gilda’ provoca el desastre de Javier y David en La Pista

¡Qué orgullosa estaría su abuela! Miguel hace sufrir a David en una larga Silla Azul
Mejores momentos | 8 de julio

¡Qué orgullosa estaría su abuela! Miguel hace sufrir a David en una larga Silla Azul

Nacha
En directo

Nacha Paz desvela el duro episodio que vivió Poli Díaz, quien llegó a quedarse en la calle

Paloma García-Pelayo
Exclusiva

Enrique Ponce pretende reducir las medidas acordadas con Paloma Cuevas por no poder alcanzar el acuerdo de manutención

Paloma García-Pelayo ha revelado en exclusiva cual es la situación actual entre Enrique Ponce y su exmujer, Paloma Cuevas, dejando claro que el torero quiere un cambio de condiciones en el acuerdo de manutención.

Juan
En plató

Juan vive sin estómago, ni colon, ni recto: "Sabía que me tenían que quitar trozos del cuerpo"

Juan convive con una condición especial desde años. El no tener estómago, ni colon, ni recto, ni vesicula biliar, le ha llevado a cambiar de hábitos por completo.

Jesús

Jesús pierde 300.000 euros, la casa y la herencia de sus padres tras caer en una estafa por amor

Yoli

Yoli denuncia las condiciones insalubres en las que se ha encontrado su casa tras recuperarla: "Más seguridad e higiene"

Naty

Hallan muertas a una madre y a su hija en una vivienda tras descubrir un incendio: "¡Ayuda mi novia está en el suelo!"

Publicidad