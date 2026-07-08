Un pleno salvador y a la playa: Leo Rivera rescata a Javier en el ¿Dónde Están?

El paseo del equipo naranja por la playa en su panel del ¿Dónde Están? ha estado lleno de tropiezos y suspense, hasta que Leo Rivera se ha convertido en el héroe de la prueba. El actor ha salvado a Javier cuando más lo necesitaba. De hecho, con su pleno ha logrado que el madrileño llegara con más tiempo que David a AlaZ.

Playa y piscina han sido las dos veraniegas opciones de este ¿Dónde Están?, ambas igual de buenas ante la actual ola de calor. David ha disfrutado con las palabras relacionadas con la piscina, sorprendiendo a los invitados con su técnica una vez más, pero Javier se ha complicado su panel playero.

Entre el oleaje, la toalla y la arena, el concursante madrileño ha tropezado con el castillo cuando el tiempo entraba ya en un descuento peligroso. Sin embargo, Leo ha ido encadenando números hasta calmar la marea y confirmar el pleno. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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